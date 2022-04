Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Leutkirch im Allgäu - Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Wegen Körperverletzung ermittelt die Leutkircher Polizei gegen einen 25-jährigen Mann, der am Samstagmorgen (02.04.2022) gegen 03:15 Uhr in der Oberen Vorstadtstraße einen 24-Jährigen schlug. Die Auseinandersetzung spielte sich zwischen der Bar Abseits und der Gaststätte Rad ab. Es sollen mehrere Personen beteiligt gewesen sein. Ein Zeuge der Tat verständigte die Polizei. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Leutkirch, 07561/8488-0, zu melden.

Ravensburg - Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Aus bislang nicht geklärten Gründen ist es am Samstag, 02.04.2022, gegen 02:19 Uhr auf dem Marienplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Die größtenteils stark alkoholisierten Personen hielten sich im Außenbereich der bereits geschlossenen Gaststätte Gypsys auf. Dort kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Keiner der noch angetroffenen Beteiligten wollte Angaben zum Ablauf machen. An der Auseinandersetzung haben sich bis zu 10 Personen im Alter von 22 bis 41 Jahren beteiligt. Nach Abschluss der Ermittlungen setzten die Beamten die Angetroffenen wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Ravensburg, 0751/803-0, zu melden.

Kißlegg - Polizei erwischt LKW-Fahrer mit zweiter Fahrerkarte auf der A96

Auf der A96 bei Kißlegg hat die Polizei am Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr einen 44-jährigen rumänischen LKW-Fahrer mit zwei Fahrerkarten erwischt. Er musste vor Ort wegen der Fälschung beweiserheblicher Daten eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich hinterlegen und durfte dann seine Fahrt fortsetzen. Natürlich zogen die Beamten die zweite Fahrerkarte aus dem Verkehr.

