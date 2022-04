Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei nimmt Randalierer fest

Mehrere Briefkästen an einem Mehrfamilienhaus in der Charlottenstraße hat am Freitag kurz nach 4 Uhr ein 28-jähriger Tatverdächtiger aufgebrochen und beschädigt. Nach der Tat entfernte sich der Mann, kam jedoch kurz darauf zum Tatort zurück und konnte von einer Polizeistreife vorläufig festgenommen werden. Dabei fanden die Beamten mehrere Postsendungen, die der 28-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge aus den Briefkästen entwendet hatte. Da der Tatverdächtige sich äußerst aggressiv verhielt, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten von den Polizisten in Gewahrsam genommen. Auf ihn kommt nun neben einer Strafanzeige auch eine Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung zu.

Ravensburg

Kleinkraftrad-Lenkerin bei Unfall verletzt

Offensichtlich übersehen hat ein 60 Jahre alter Lenker eines Streetscooters eine 17-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad am Donnerstag gegen 13 Uhr. Der 60-Jährige war im Begriff, die Kreisstraße im Weiler "Blaser" bei Gornhofen zu überqueren. Wegen Querverkehrs hielt er zunächst an und übersah beim Anfahren die 17-Jährige. Diese konnte durch ein Ausweichmanöver eine Kollision mit dem Elektrofahrzeug verhindern, stürzte jedoch in der Folge. Sie wurde von einer Rettungswagenbesatzung mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. An ihrem Kleinkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Weingarten

Durch Blaulicht und Martinshorn verunsichert - Unfall

Rund 10.000 Euro Sachschaden ist am Donnerstag kurz nach 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall mit einem Notarztwagen entstanden. Der 46-jährige Lenker des Einsatzfahrzeugs war mit Blaulicht und Martinshorn in der Ravensburger Straße zu einem Einsatz unterwegs. Ein vorausfahrender 41-jähriger Ford-Fahrer wurde dadurch so verunsichert, dass er stark abbremste. In der Folge beschleunigte der 41-Jährige wieder stark, um im Anschluss unvermittelt fast wieder bis zum Stillstand abzubremsen. Dadurch kollidierte das Notarztfahrzeug mit dem Heck des Ford. Verletzt wurde niemand. Auf den 41-Jährigen kommt nun ein Bußgeld zu, weil er dem Einsatzfahrzeug durch seine Fahrweise nicht sofort freie Bahn verschafft hatte.

Weingarten

Ladendieb versucht zu flüchten

Nach dem Diebstahl zweier Sandwiches in einem Supermarkt in der Franz-Beer-Straße am Donnerstag kurz nach 18 Uhr wurde ein 17-Jähriger vom Ladendetektiv und einem Angestellten angesprochen. Der Jugendliche versuchte sofort zu flüchten, wurde jedoch vom Ladendetektiv festgehalten. Ein 18-jähriger Begleiter des Teenagers mischte sich ein und wollte dem 17-Jährigen zur Flucht verhelfen. Dabei kam es zu einem Gerangel zwischen den vier Personen, bei dem niemand verletzt wurde. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden 17 und 18 Jahre alten Männer wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls.

Weingarten

Fußgängerin kollidiert mit Radfahrer - Zeugen gesucht

Nach dem Zusammenstoß einer 27-jährigen Fußgängerin mit einem noch unbekannten Radfahrer am Mittwoch gegen 20.30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Waldseer Straße, sucht die Polizei Zeugen. Die Frau war etwa auf Höhe des Kinos "Linse" aus einem Fahrzeug ausgestiegen, um an der dortigen Bushaltestelle nach dem Fahrplan zu sehen. Bei der Rückkehr zum Wagen kollidierte die 27-Jährige mit einem Radfahrer, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unbekannte fuhr indes nach einem kurzen Wortwechsel weiter. Der männliche Radler wird als höchstens 20 Jahre alt mit Brille beschrieben. Er war in Begleitung einer weiteren Person. Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Insassen eines Linienbusses, der zu diesem Zeitpunkt an der Haltestelle hielt, werden unter Tel. 0751/803-6666 um Kontaktaufnahme mit dem Polizeirevier Weingarten gebeten.

Wangen im Allgäu

Motorradfahrer stürzt

Mit seinem Motorrad ist am heutigen Freitag gegen 12.45 Uhr ein 16-Jähriger auf der L 320 zwischen Hiltensweiler und Schwarzenbach gestürzt. Der Zweiradfahrer verlor wohl aufgrund der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlitterte in der Folge zunächst leicht gegen einen entgegenkommenden Mercedes, bevor er an einer Leitplanke zum Liegen kam. Ein Rettungshubschrauber brachte den 16-Jährigen zur weiteren ärztlichen Untersuchung in eine nahegelegene Klinik. Der Jugendliche wurde durch den Unfall ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Die Landesstraße ist derzeit aufgrund der Unfallaufnahme bis voraussichtlich in den frühen Nachmittag hinein gesperrt.

Isny

Betrunkener flüchtet nach Unfall

Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs haben Beamte des Polizeireviers Wangen gegen einen 54-Jährigen eingeleitet. Der Mann steht im Verdacht, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen Mitternacht, die Schranke bei der Zufahrt zum Gelände der Freiwilligen Feuerwehr erheblich beschädigt und sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort entfernt zu haben. Eine alarmierte Polizeistreife kam dem 54-Jährigen rasch auf die Schliche, weil sein vorderes Kennzeichen an der Unfallstelle zurückgeblieben war. Nachdem die Beamten den beschädigten Audi auf einem Parkplatz angetroffen hatten, fehlte vom Fahrer zunächst jede Spur. Dieser meldete sich kurz nach 2 Uhr selbstständig bei der Polizei. Weil ein Alkoholtest weit über ein Promille ergab, veranlassten die Polizisten zwei Blutentnahmen in einer Klinik. Seinen Führerschein musste der 54-Jährige abgeben. Er gelangt nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige. Der Sachschaden an der Schranke wird auf rund 10.000 Euro beziffert.

Leutkirch

Kind von Auto erfasst - Polizei sucht Zeugen

Mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste ein 8-jähriger Bub nach einem Verkehrsunfall. Der Junge wollte am Donnerstag gegen 16 Uhr die Albrecht-Dürer-Straße zu Fuß überqueren. Ein 79-jähriger Fiat-Fahrer wollte von der Holbeinstraße in die Albrecht-Dürer-Straße abbiegen und sah den Jungen. Weil dieser stehen blieb, ging der Senior davon aus, dass der 8-Jährige ihn ebenfalls wahrgenommen hatte und fuhr in langsamen Tempo los. In diesem Moment rannte der Junge los und kollidierte mit dem Fahrzeug. Zur Klärung des Unfallhergangs bittet das Polizeirevier Leutkirch unter 07561/8488-0 um Zeugenhinweise.

