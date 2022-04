PP Ravensburg: Polizei nimmt "Gurtmuffel" ins Visier

Landkreis Sigmaringen (ots) - Herbertingen Verkehrsunfall Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 11 Uhr an der Kreuzung Angerstraße / Heßlinger Straße ereignet hat. Der 47-jährige Fahrer eines Peugeot übersah beim Queren der Kreuzung eine bevorrechtigte BMW-Fahrerin, die auf der Angerstraße unterwegs gewesen ...

mehr