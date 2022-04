Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Herbertingen

Verkehrsunfall

Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 11 Uhr an der Kreuzung Angerstraße / Heßlinger Straße ereignet hat. Der 47-jährige Fahrer eines Peugeot übersah beim Queren der Kreuzung eine bevorrechtigte BMW-Fahrerin, die auf der Angerstraße unterwegs gewesen ist. Der Peugeot kollidierte in der Folge frontal mit der rechten Fahrzeugseite des BMW, sodass an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Um den Unfallverursacher sowie die 27-jährige BMW-Fahrerin und ihr Kleinkind kümmerte sich der Rettungsdienst.

Wald

BMW kommt von Fahrbahn ab

Mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen ist am heutigen Freitag gegen 7.30 Uhr ein 20-jähriger BMW-Fahrer in der Ortsdurchfahrt Hippertsweiler zwischen Wald und Pfullendorf. Der Fahrzeuglenker überfuhr hierbei mehrere Leitpfosten, wodurch an dem BMW ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro entstand. Verletzungen erlitt der Unfallverursacher nicht.

Stetten am kalten Markt

Rollerfahrerin stürzt

Mit ihrem Motorroller gestürzt ist am Donnerstag gegen 10 Uhr eine 51-jährige Frau, die auf der Landesstraße von Schwenningen in Richtung Stetten am kalten Markt unterwegs gewesen ist. Die 51-Jährige, die kurzzeitig die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hatte, wurde durch einen Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorroller entstand indes lediglich geringer Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Scheer

Kastenwagen kommt von Fahrbahn ab

Aus Unachtsamkeit kam am Donnerstag gegen 16 Uhr der 54-jährige Fahrer eines Kastenwagens auf der L 286 zwischen Heudorf und Wilfingen von der Fahrbahn ab. In der Folge überfuhr das Fahrzeug mehrere Leitpfosten und prallte in einem angrenzenden Waldstück gegen einen Baum. Der 54-Jährige blieb bei der Kollision glücklicherweise unverletzt. An dem Kastenwagen, der durch einen Abschleppdienst geborgen wurde, entstand Sachschaden in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrags.

Sigmaringen

Brandalarm

Zu einem Brandalarm in einem Pflegeheim in der Josefinenstraße rückten am Donnerstag gegen 9.30 Uhr Feuerwehr und Polizei aus. Wie sich bereits nach kurzer Überprüfung herausstellte, hatte eine Bewohnerin einen Topf mit heißem Wasser vergessen, was aufgrund der leichten Rauchentwicklung zur Alarmauslösung führte. Nachdem es zu keinem offenen Feuer gekommen war und keine Personen verletzt wurden, konnten die Einsatzkräfte zeitnah wieder abrücken.

Sigmaringen

Diebstahl von Edelstahl-Schrott

Nachdem bereits im Januar dieses Jahres unbekannte Personen etwa eine Tonne Metallschrott von dem Gelände eines Unternehmens in der Straße "Wachtelau" entwendet hatten, schlugen nun erneut unbekannte Täter zu. Im Zeitraum zwischen Freitag, 25.03., und Donnerstag, 31.03., kamen der Firma erneut etwa eine Tonne Edelstahl-Schrott abhanden. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt in beiden Fällen wegen Diebstahls und nimmt Hinweise weiterhin unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Unsere Pressemitteilung vom 02.02.2022:

Sigmaringen

Metalldiebstahl

Nach dem Diebstahl von etwa einer Tonne Metallschrott ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen. Bislang unbekannte Personen hatten das Metall im Wert eines niedrigen fünfstelligen Euro-Betrags im Zeitraum von Freitag bis Montag von dem Gelände eines metallverarbeitenden Unternehmens in der Straße "Wachtelhau" abtransportiert. Hinweise etwaiger Zeugen werden unter Tel. 07571/104-0 erbeten.

