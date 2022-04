Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer betrunken unterwegs

Die Weiterfahrt untersagt haben Polizeibeamte einem 20 Jahre alten Radfahrer, der am späten Donnerstagabend deutlich alkoholisiert im Stadtgebiet unterwegs war. Die Polizisten waren auf die unsichere Fahrweise des Mannes und ein defektes Rücklicht an seinem Rad aufmerksam geworden. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von etwa 1,9 Promille, weshalb für den 20-Jährigen die Fahrt endete und die Abgabe einer Blutprobe in einem Klinikum folgte. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Friedrichshafen

Seniorin auf Irrfahrt

Ihren Wagen erheblich beschädigt hat eine 89-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 21 Uhr in der Lindauer Straße. Im Bereich eines Gartencenters verlor sie offenbar aufgrund Dunkelheit und der regenbedingten Lichtreflektionen die Orientierung und lenkte ihren Nissan mehrere Meter über eine Wiese und einen Bordstein. Dabei entstand an der Stoßstange Sachschaden und drei ihrer Reifen wurden zerstört. Der Wagen, an dem der Sachschaden auf rund 2.000 Euro beziffert wird, war nach der Irrfahrt nicht mehr fahrbereit und musste am Folgetag abgeschleppt werden. Verletzungen erlitt die Seniorin glücklicherweise nicht.

Friedrichshafen

Beim Abbiegen touchiert

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Freitagmorgen gegen 5.45 Uhr bei einem missglückten Abbiegemanöver in der Eisenbahnstraße. Ein 26 Jahre alter Lkw-Fahrer bog von der Spaltensteiner Straße nach dem Bahnübergang nach links in die Eisenbahnstraße ab. Dabei touchierte der Lastwagen einen an der Haltelinie stehenden Citroen. Während der Sachschaden am Lkw auf etwa 1.500 Euro beziffert wird, beläuft sich dieser am Pkw auf rund 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Tettnang

Pedelec-Fahrerin übersehen - Unfall

Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr in Bürgermoos erlitt eine 57-jährige Radfahrerin schwere Verletzungen. Ein 61 Jahre alter Mercedes-Fahrer bog von der Marienfelder Straße nach rechts in die Tettnanger Straße ein und übersah dabei die aus Tettnanger Richtung kommende Frau auf dem Fahrradschutzstreifen. Dabei kam es zur Kollision. In Folge des Sturzes zog sich die Pedelec-Lenkerin, die einen Helm trug, schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An ihrem Rad entstand etwa 1.000 Euro Sachschaden, am Wagen des Unfallverursachers etwa 500 Euro.

Überlingen

Jugendlicher verletzt, Autofahrer flüchtet - Zeugen gesucht

Nach einer mutmaßlichen Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag gegen 13.20 Uhr im Bereich eines Einkaufsgeschäfts in der Lippertsreuter Straße, nahe der Hägerstraße ereignet hat, ermittelt die Polizei und bittet um Zeugenhinweise. Auf dem Marktgelände fuhr ein 64 Jahre alter Mercedesfahrer zwei jugendlichen Fußgängern dicht auf. Dabei soll es zur Berührung eines der beiden gekommen sein, woraufhin der 14-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Im anschließenden Gespräch stritt der Fahrer des sportlichen SUVs ab, den Jugendlichen touchiert zu haben und fuhr einfach davon. Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, gegen den 64-Jährigen eingeleitet und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Parkrempler

Auf 7.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 50-jährige Opel-Fahrerin am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr in der Maurus-Benz-Straße verursacht hat. Beim Einparken rammte sie mit ihrer Autofront einen abgestellten BMW seitlich. An ihrem Wagen entstand 4.000 Euro, am BMW etwa 3.000 Euro Sachschaden.

Deggenhausertal

Arbeitsunfall

Ein Großaufgebot an Rettungskräften, unter anderem ein Rettungshubschrauber, waren am Donnerstag nach einem Arbeitsunfall gegen 15 Uhr bei Ellenfurt im Einsatz. Im schwer zugänglichen, bergigen Waldgelände zwischen Ellenfurt und Bettenbrunn stürzte ein 36-jähriger Arbeiter aus bislang nicht näher bekannten Gründen von einer Hackschnitzelmaschine und verletzte sich dabei den ersten Erkenntnissen zufolge schwer. Neben der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Bergwacht im Einsatz. Der 36-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung auf dem Luftweg in eine Klinik gebracht.

Uhldingen-Mühlhofen

Betrunkener außer Rand und Band

Vollkommen in Rage geraten und sich erheblich gegen die Maßnahmen der Einsatzkräfte gewehrt hat sich am Donnerstagabend ein 23-Jähriger, der nun mit strafrechtlichen Folgen rechnen muss. Der junge Mann hatte offenbar fleißig dem Alkohol zugesprochen und geriet, gegen 20.30 Uhr zuhause angekommen, mit dem Lebensabschnittsgefährten seiner Mutter in Streit. Im Laufe der Auseinandersetzung bedrohte er den 59-Jährigen und ging mit einem Einrichtungsgegenstand auf ihn los. Gegenüber den verständigten Polizeibeamten reagierte er hochaggressiv und schlug einen Beamten unvermittelt mit der Faust. Gegen die darauffolgende Gewahrsamnahme wehrte er sich mit aller Kraft, woraufhin er zu Boden gebracht und fixiert werden musste. Da er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand und er sich nicht beruhigen ließ, zogen die Ermittler einen Rettungsdienst samt Notarzt hinzu. Als er in der Notaufnahme in der Klinik wieder zu sich kam, beleidigte er das Rettungsdienstpersonal und die Polizisten unentwegt und warf mit drohenden sowie rechtsradikalen Äußerungen um sich. Die Einsatzkräfte brachten den 23-Jährigen, bei dem die Atemalkoholmessung gegen Mitternacht immer noch knapp 1,8 Promille ergab, zur weiteren Versorgung und Überwachung in eine Fachklinik. Er gelangt nun bei der zuständigen Staatsanwaltschaft entsprechend zur Anzeige.

