Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Kißlegg

Drogenfund bei Fahrzeugkontrolle

Eine routinemäßige Verkehrskontrolle wurde am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr einem 20 Jahre alten Autofahrer und seiner 21-jährigen Mitfahrerin zum Verhängnis. Die beiden wurden im Löhleweg von einer Polizeistreife gestoppt. Aus dem Auto drang deutlicher Marihuanageruch und die beiden Insassen händigten den Beamten letztlich einen Rucksack aus, in dem sich Kleinmengen der Droge sowie Reste von Kokain befanden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ravensburg durchsuchte die Polizei die Wohnung des 20-Jährigen und wurden auch hier nochmals fündig. Die Beamten beschlagnahmten mehrere abgepackte Kleinmengen Marihuana sowie Haschisch und Ecstasy. Da sich der Verdacht ergab, dass der 20-Jährige das Rauschmittel vertreibt, hat er sich nun wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln und seine Mitfahrerin wegen deren Besitz strafrechtlich zu verantworten.

Leutkirch

Von Autobahn abgekommen

Über eine Strecke von mehreren hundert Metern hat eine Autofahrerin am Mittwoch zur Mittagszeit auf der A 96 in Richtung Lindau einen Schaden verursacht. Die 72 Jahre alte Fiat-Lenkerin kam während der Fahrt nach links von der Straße ab und überfuhr mehrere Leitpfosten. Mehrmals streifte sie wohl die Leitplanke und kam letztlich selbstständig mit ihrem Wagen auf dem Pannenstreifen zum Stehen. Durch die Kollisionen hatte der Wagen bereits einen Plattfuß und verlor Betriebsflüssigkeiten. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen war die Fahrerin vermutlich kurz eingenickt und hatte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Ihr Wagen musste nach der Kollision abgeschleppt werden.

Bad Wurzach

Zeugen nach Fund von Tierkadaver gesucht

Nachdem im Grubenwald neben der L 317 bei Arnach am Mittwoch ein totes Kalb gefunden wurde, bitten Polizei und Veterinäramt nach Hinweisen zur Herkunft des Kadavers. Das Tier war offensichtlich schon einige Wochen tot, war aber erst vor Kurzem an der Stelle, etwa hundert Meter nach der Einfahrt in den Wald, abgelegt worden. Personen, die Hinweise in dem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/98205710 beim Veterinäramt oder Tel. 07561/8488-0 bei der Polizei Leutkirch zu melden.

Wolpertswende

Bahnschranke abgefahren

Ein Lastwagenlenker hat am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr eine Schranke am Bahnübergang in der Verlängerung der Straße "Kögelhof" abgefahren. Der 50 Jahre alte Lenker wollte mit seinem Schwerlaster den Übergang queren und hatte dabei offenbar das Rotlicht der Ampelanlage missachtet. Dies führte dazu, dass eine Bahnschranke wohl zwischen seiner Zugmaschine und dem Anhänger herunterging. Um eine mögliche Kollision mit einem Zug zu vermeiden, fuhr der Lastwagenlenker rückwärts und riss dabei die Schranke ab. Der entstandene Schaden für die Deutsche Bahn beläuft sich auf rund 500 Euro.

Ravensburg

Hoher Schaden nach Diebstahl

Parfums im Wert von über 1.500 Euro hat ein Dieb wohl aus einer Parfümerie in der Unteren Breite Straße gestohlen. Am Dienstag gegen 15 Uhr entnahm der Täter fast sämtliche Flaschen eines Regals und steckte sie ein, bezahlte an der Kasse aber lediglich einen kleinen Betrag. Der Diebstahl fiel erst auf, als der Täter den Markt bereits verlassen hatte. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun gegen den bislang nicht bekannten Dieb. Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Holz angezündet

Wegen eines brennenden Holzstapels ist die Feuerwehr am Dienstag kurz vor 17 Uhr in die Brühlstraße ausgerückt. Offenbar haben laut einem Zeugen zwei Kinder im dortigen Bereich gezündelt und wohl für den Brandausbruch gesorgt. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden, der entstandene Schaden wird auf einen zweistelligen Betrag geschätzt. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise.

Weingarten

Fahrzeug verschoben und das Weite gesucht

Rund 1.000 Euro Sachschaden hat im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagabend ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Talstraße hinterlassen. Der Unbekannte prallte gegen einen VW Golf, der in etwa auf Höhe der Abzweigung zur Keltenstraße geparkt war. Durch den Aufprall wurde der VW mehrere Meter nach vorne geschoben. Nach der Kollision fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Baindt / Baienfurt

Verkehrsunfall

Wohl aufgrund von Unachtsamkeit und mit vermeintlich überhöhter Geschwindigkeit ist am heutigen Donnerstag gegen 12 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Baindt und Baienfurt ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer dem Nissan eines 56-Jährigen aufgefahren, der nach rechts in die Schachener Straße abbiegen wollte. In Folge der Kollision kippte der Nissan auf die rechte Fahrzeugseite und beschädigte einen VW, der an der Einmündung Schachener Straße gehalten hatte. Der Nissan-Fahrer konnte sich selbständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde ebenso wie die beiden anderen Unfallbeteiligten durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Euro-Betrag beziffert, um den Nissan und den Mercedes kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Wolpertswende

Fahrzeug landet auf dem Dach

Mit Verletzungen in eine Klinik gebracht werden musste ein 22 Jahre alter Peugeot-Lenker nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16 Uhr. Der Mann kam zwischen Zollenreute und Mochenwangen aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der L 284 ab. Der Wagen durchfuhr zunächst einen Graben und kam in der Folge auf dem Dach zum Liegen. Der Peugeot, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstand, wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Wangen

Einbruchsversuch

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag versucht, das Fenster einer städtischen Hütte im Gießwald unweit der Praßbergstraße aufzubrechen. Aus noch ungeklärten Gründen ließ der Täter von seinem Vorhaben, in die Hütte einzusteigen, ab. Es entstand geringer Sachschaden. Das Polizeirevier Wangen ermittelt und bittet unter Tel.07522/984-0 um sachdienliche Hinweise.

Wangen

Anwohnerin vereitelt Einbruch

Einen Einbruch verhindert hat eine Anwohnerin am frühen Donnerstagmorgen in der Schmiedstraße. Die Frau vernahm gegen 2 Uhr ein Geräusch und verständigte die Polizei. Eine Streifenbesatzung konnte am Tatort zwei maskierte Männer antreffen, die sich zunächst versteckten und dann die Flucht ergriffen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Beamten fanden an einem Gebäude ein Fenster, an dem sich das Duo offenbar zu schaffen gemacht hatte. Die beiden Tatverdächtigen hatten zunächst ein Gitter aus der Wand gehebelt, welches das Fenster bedeckt hatte, und im Anschluss die Glasscheibe eingeschlagen. Personen, die Hinweise zu den beiden männlichen Einbrechern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell