Friedrichshafen

Radfahrer bei Unfall verletzt

Die Vorfahrt genommen hat eine 27-jährige Autofahrerin einem 56-jährigen Radfahrer am Dienstag gegen 16 Uhr. Die Frau war mit ihrem VW in den Kreisverkehr Barbarossastraße/ Flugplatzstraße eingefahren und hatte dabei offenbar den Radler übersehen. Es kam zur Kollision, in deren Folge der 56-Jährige stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Der Sachschaden an Rad und Pkw beläuft sich auf einige hundert Euro.

Friedrichshafen

Bei Auffahrunfall verletzt

Eine leichtverletze Person und Sachschaden von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf der B31, Abfahrt Friedrichshafen-Ost ereignet hat. Eine 19 Jahre alte VW-Fahrerin hatte übersehen, dass der vorausfahrende 47-jährige Mercedesfahrer an der Einmündung der Abfahrt in die Landesstraße verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf. Durch die wuchtige Kollision klagte der 47-Jährige über Schmerzen und suchte im Anschluss selbst einen Arzt auf. Während sich der Sachschaden am Wagen der nicht verletzten Unfallverursacherin auf rund 1.000 Euro beläuft, wird dieser am Mercedes auf rund 6.000 Euro beziffert.

Friedrichshafen

Gartengeräte aus Schrebergarten gestohlen

Einen Rasenmäher, eine Schubkarre und einen Freischneider im Gesamtwert von mehreren hundert Euro haben Unbekannte zwischen Samstag und Mittwoch aus dem Gartenhaus eines Schrebergartens im Bereich des Kretzerwegs gestohlen. Beim Abtransport der Geräte aus der Kleingartenanlage, die direkt an den Bahngleisen zwischen Friedrichshafen und Eriskirch liegt, drückten die Täter einen Zaun nieder, der dabei in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Diebesgut geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Körperverletzung - Zeugen gesucht

Nachdem am Donnerstagmorgen ein 28-Jähriger nach eigenen Angaben in einer Gaststätte in der Friedrichstraße von Unbekannten angegangen und verletzt worden ist, ermittelt nun der Polizeiposten Altstadt. Die Angreifer sollen ihn gegen drei Uhr an eine Wand sowie auf den Boden gedrückt und im Anschluss mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wobei er eine blutende Platzwunde davontrug. Zuvor sei er bereits in einem unweit entfernten Restaurant mit seinen Kontrahenten in Streit geraten. Personen, die auf die handfeste Auseinandersetzung aufmerksam geworden sind oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, unter Tel. 07541/36142-0 die Polizei zu kontaktieren.

Tettnang - Obereisenbach

Vorfahrtsmissachtung - Polizei sucht nach Unfall Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall auf der Bodnegger Straße bei Prestenberg am Donnerstagmorgen gegen kurz 7.45 Uhr, bei dem ein Schulbus beteiligt war, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Den ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 67-jähriger Schulbusfahrer von der K7712 in Richtung Obereisenbach. Dabei übersah er den von links aus Bodnegger Richtung nahenden 34-jährigen Mercedes-Fahrer und nahm diesem die Vorfahrt. Um eine Kollision mit dem Bus zu verhindern, wich der Autofahrer nach links aus, touchierte einen Wegweiser und fuhr gegen eine Böschung, wo er kurz vor einem Baum zum Stehen kam. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Der Mercedes, an dem der Sachschaden auf etwa 8.000 Euro beziffert wird, musste abgeschleppt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 beim Polizeiposten Tettnang zu melden.

Meckenbeuren

Unfall verursacht und geflüchtet

Eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht kommt auf eine 20-Jährige zu, die in der Nacht auf Mittwoch auf der B30 einen Unfall verursacht und danach einfach das Weite gesucht hat. Die junge Frau war mit ihrem Audi von Meckenbeuren in Richtung Friedrichshafen unterwegs, überfuhr den Kreisverkehr bei Gunzenhausen und prallte mehrere Meter weiter in eine Schutzplanke. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt, ihr Wagen und die Verkehrseinrichtung wurden hingegen erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Trotz des Sachschadens, der auf einen hohen vierstelligen Euro-Betrag beziffert wird, setzte sie ihre Fahrt fort. Erst am Mittag meldete sich die Frau bei der Polizei in Weingarten. Der genaue Hergang und die Ursache sind Gegenstand der Ermittlungen, die beim Polizeiposten Meckenbeuren geführt werden.

Immenstaad

Betrunken Unfall verursacht - Auto überschlägt sich

Ein Ermittlungsverfahren hat die Polizei gegen einen 35-Jährigen eingeleitet, der am Mittwochabend gegen 19 Uhr offenbar deutlich alkoholisiert mit seinem Wagen verunfallt ist. Auf Höhe Kniebach kollidierte er mit einem Baum und kam in der Folge vom Feldweg ab. Neben der Fahrbahn überschlug er sich mit seinem Ford Tourneo mehrfach und wählte im Anschluss selbst den Notruf, um den Unfall zu melden. Während der medizinischen Versorgung durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst, kam der Polizei der Verdacht, dass der 35-Jährigen alkoholisiert sein könnte. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Mannes, der inzwischen in eine Klinik gebracht worden war, zeigte die Atemalkoholmessung weit über zwei Promille an. Die Beamten veranlassten daraufhin die Entnahme zweier Blutproben, beschlagnahmten den Führerschein des Unfallverursachers und ermitteln nun strafrechtlich. Der 35-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall den ersten Erkenntnissen zufolge eher leichte Verletzungen. Sein Wagen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro entstanden sein dürfte, musste abgeschleppt werden.

Bermatingen

Radfahrer nach Schlangenlinienfahrt angezeigt

Weil er deutlich alkoholisiert im Bereich Bermatingen unterwegs war, muss sich ein 29-jähriger Radfahrer wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Die Beamten waren auf den Radler aufmerksam geworden, da dieser sichtliche Schwierigkeiten hatte, die Spur zu halten. Bei der Kontrolle des Mannes fiel schnell auf, dass er offenbar stark dem Alkohol zugesprochen hatte. Eine Messung ergab etwa 1,5 Promille Atemalkohol. Aufgrund seiner trunkenheitsbedingten Fahrauffälligkeiten untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt, nahmen ihn für eine Blutentnahme mit in ein Krankenhaus und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

