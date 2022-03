Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Brand

Ein Brand in einer Absaugeinrichtung für Metallstaub rief am Mittwochvormittag gegen 8.15 Uhr die Feuerwehr und Polizei in der Herbertinger Straße auf den Plan. Nachdem das Gerät in einer Firma aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen hatte, konnte die Feuerwehr dieses schnell löschen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Herbertingen

Mit Messer bedroht

Mehrere Polizeistreifen waren nach einem Streit zwischen zwei Männern am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Straße "Angergraben" im Einsatz. Wegen einer Nichtigkeit soll ein 23-Jähriger in einer Wohnung einen 28-Jährigen umgestoßen und beleidigt sowie im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung mit einem Messer bedroht haben. Der 28-jährige Bewohner setzte sich hierauf zur Wehr, indem er den 23-Jährigen ebenfalls schlug und sich anschließend in einem Zimmer verbarrikadierte. Zwischenzeitlich verließ der Tatverdächtige die Örtlichkeit, er wurde von den Einsatzkräften an seiner Wohnanschrift widerstandslos festgenommen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten bei dem 23-Jährigen noch eine kleinere Menge Betäubungsmittel sicher, sodass er sich nun neben der Bedrohung und Körperverletzung auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten muss.

Scheer

Brandalarm

Aufgrund von Brandgeruch rief am Dienstag gegen 16 Uhr eine Nachbarin Feuerwehr und Polizei in die Gräfin-Monika-Straße. Die Frau hatte zuvor mehrfach an der Wohnungstüre ihres Nachbarn geklingelt, woraufhin niemand geöffnet hatte. Bei einer Überprüfung durch die Rettungskräfte stellte sich heraus, dass die Wohnung trotz Essens auf dem eingeschalteten Herd leer war. Aufgrund des Rauchs stellte die Feuerwehr Abzugsgeräte auf, ein Sachschaden entstand nicht. Noch während der Einsatzmaßnahmen kehrte der überraschte Bewohner zurück, er hatte die Wohnung offensichtlich für eine kurze Besorgung verlassen.

Sigmaringen

Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Zwei Verletze und Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Donnerstag gegen 11.15 Uhr auf der B 32 zwischen der Fürst-Wilhelm-Straße und der Leopoldstraße ereignet hat. Der 85-jährige Fahrer eines VW-Polo geriet aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem VW-Touareg einer Entgegenkommenden zusammen. Durch die Kollision erlitt der 85-Jährige schwere und die 75-jährige Touareg-Fahrerin leichte Verletzungen. Beide wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Aufgrund von Betriebsstoffen, die nach dem Unfall aus den Fahrzeugen ausgetreten sind, wurde auch die Feuerwehr zur Unfallstelle gerufen. Beide beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die B 32 für etwa anderthalb Stunden in beide Richtungen vollständig gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Sigmaringen

Mann verbringt die Nacht erneut auf dem Polizeirevier

Offensichtlich nicht aus seinen Fehlern gelernt hat ein 42-Jähriger, der bereits die Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier Sigmaringen verbracht hat. Der Mann war von den Polizisten in Gewahrsam genommen worden, nachdem er einer Bekannten stark alkoholisiert einen Besuch abstatten wollte und dort randaliert hatte. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden die Einsatzkräfte nun erneut in die Zimmerackerstraße gerufen, nachdem der 42-Jährige wiederum an der Anschrift seiner Bekannten randaliert hatte, dieses Mal mit über drei Promille. Der ungebetene Gast musste nun die zweite Nacht in einer Zelle auf dem Polizeirevier verbringen.

Unsere Meldung vom 30.03.2022:

Sigmaringen

Ungebetener Gast randaliert

Die Nacht von Dienstag auf Mittwoch musste ein 42-Jähriger in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers Sigmaringen verbringen. Gegen 1.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Zimmerackerstraße gerufen, da der Mann dort offensichtlich stark alkoholisiert eine Bekannte aufsuchen wollte. Nachdem die Frau den 42-Jährigen nicht in ihre Wohnung ließ, reagierte der Mann aggressiv, schlug auf die Wohnungstüre ein und beschädigte im weiteren Verlauf einen Rollladen. Ein Alkoholtest, den die Beamten bei dem Mann vor Ort durchführten, ergab etwa 2,6 Promille. Da sich der ungebetene Gast weiterhin uneinsichtig zeigte und keine Person benennen konnte, die sich seiner in dem alkoholisierten Zustand annahm, musste er die Polizisten mit auf das Revier begleiten. Ihn erwarten neben einer Anzeige wegen Sachbeschädigung nun auch die Kosten der Übernachtung.

