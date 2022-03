Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Körperverletzung - Angreifer flüchtet

Nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Dienstagabend um etwa 17.45 Uhr am Friedrichshafener Stadtbahnhof ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Aus bislang nicht näher bekannten Gründen geriet ein 43-Jähriger mit einem etwa 20 Jahre alten Unbekannten in Streit, in dessen Verlauf der Jüngere seinem Gegenüber mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn gestoßen haben soll. Dabei fiel der deutlich alkoholisierte 43-Jährige zu Boden und zog sich eine Kopfplatzwunde zu, die in einer Klinik behandelt werden musste. Der Angreifer flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei und konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Er wird von Zeugen als etwa 170 cm groß und schlank beschrieben. Er habe ein nordafrikanisches Aussehen und sei mit einem lilafarbenen Kapuzenpullover bekleidet gewesen. Hinweise zu dem bislang nicht bekannten Tatverdächtigen nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Meckenbeuren - Sibratshaus

Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montag gegen 14.30 Uhr in Sibratshaus ereignet. Ein 64-jähriger Daimler-Fahrer war auf der Schloßstraße unterwegs und bog nach rechts in die Mariabrunner Straße ab. Dabei übersah er den auf dem Fahrradschutzstreifen in Richtung Tettnang fahrenden 80 Jahre alten Pedelec-Fahrer. Durch die Kollision der Fahrzeuge stürzte der Radler, zog sich schwere Kopfverletzungen sowie Prellungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Pkw des Unfallverursachers entstand etwa 3.000 Euro, am Pedelec rund 2.000 Euro Sachschaden. Die Beamten des Polizeipostens in Meckenbeuren haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen des Unfalls sich unter Tel. 07542/9432-0 zu melden.

Überlingen

Betrunkener will Verkehr regeln - Gewahrsam

In Gewahrsam nehmen musste die Polizei am Dienstag einen 46-Jährigen, nachdem dieser gegen 20.15 Uhr versuchte, alkoholisiert den Verkehr anzuhalten und dabei mehrfach unachtsam auf die Fahrbahn trat. Die Beamten waren auf den Mann aufmerksam geworden und sprachen ihn auf dessen gefährliches Verhalten an. Da sich der deutlich betrunkene Mann vollkommen uneinsichtig zeigte und weitere gefährliche Aktionen ankündigte, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. In der Folge zeigte sich der 46-Jährige zunehmend aggressiv und versuchte sich gegen die Maßnahmen zu wehren. Auch auf dem Polizeirevier ließ er sich nicht beruhigen. Er wurde von den Beamten wegen seines psychischen Ausnahmezustandes letztlich in eine Fachklinik gebracht

Überlingen

Auto zerkratzt

Kratzer im Lack hat ein Unbekannter zwischen Samstagnachmittag und Montagmittag an einem in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Nußdorfer Straße geparkten Auto hinterlassen. Der Täter beschädigte dabei die komplette Fahrzeugseite. Der Sachschaden kann aktuell nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Meersburg

Verkehrsunfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Rund 1.500 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 13.45 Uhr und 14.00 Uhr an einem Daimler, der auf dem Lebensmitteldiscounter-Parkplatz in der Kronenstraße stand, verursacht. Im Tatzeitraum parkte ein älterer Mann, augenscheinlich asiatischer Herkunft, neben dem Wagen aus, der mit seiner ebenfalls lebensälteren Begleitung offenbar beim Einkaufen war. Als der Daimler-Fahrer zurück zu seinem Wagen kam, stand der Pkw des mutmaßlichen Unfallverursachers nicht mehr da. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden.

Meersburg / Hagnau

Gefährliche Überholmanöver - Polizei ermittelt gegen Autofahrer

Weil er mehreren Verkehrsteilnehmern am Sonntag gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 31 zwischen Meersburg und Hagnau durch seine rücksichtslose Fahrweise negativ aufgefallen war und dabei beinahe Unfälle verursacht hatte, muss ein 41-jähriger Autofahrer nun mit Konsequenzen rechnen. In Fahrtrichtung Friedrichshafen überholte er mit seinem Hyundai i20 bei der Abzweigung nach Markdorf zunächst einen Lkw rechtsseitig auf der Abbiegespur und scherte kurz vor diesem wieder ein, sodass der Lastwagenfahrer stark abbremsen musste. In Hagnau setzte er dann an einer unübersichtlichen Stelle zum Überholen zweier Lkw an. Dabei übersah er den nahenden Gegenverkehr, sodass alle Beteiligten abrupt bis zum Stillstand bremsen mussten, um einen möglicherweise folgeschweren Verkehrsunfall zu verhindern. Eine verständigte Polizeistreife konnte den Hyundai-Lenker stoppen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 41-Jährigen ein, beschlagnahmten seinen Führerschein und untersagten ihm die Weiterfahrt. Personen, die auf die Fahrweise des Mannes aufmerksam wurden oder ebenfalls behindert oder gar gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541-701-0 bei der Polizei zu melden.

Frickingen

Radfahrerin prallt gegen Lastwagen

Schwere Verletzungen hat sich eine 52-jährige Radfahrerin zugezogen, als sie am Dienstag gegen 15.15 Uhr frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen kollidiert ist. Die Frau war auf der L 200 von Heiligenholz in Richtung Altheim unterwegs und fuhr den ersten Erkenntnissen zufolge auf gerader, abschüssiger Strecke in den Gegenverkehr. Durch den Zusammenstoß mit dem Sattelzug erlitt sie schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst auf dem Luftweg in eine Klinik gebracht werden. Am Lastwagen und am Mountainbike entstanden jeweils etwa 1.500 Euro Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

