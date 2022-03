Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auto zerkratzt

Fahrzeugseite und Motorhaube eines in der Mauerstraße geparkten Autos wurden am Dienstagabend von einem Unbekannten zerkratzt. Vermutlich mit einem Schlüssel fuhr der Verursacher mehrmals über die Fahrzeugseite und ritzte Buchstaben in die Motorhaube. Der entstandene Schaden an dem Mercedes wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Personen, die in dem Zusammenhang Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Polizei ermittelt wegen beschädigtem Auto und bittet um Zeugenhinweise

Schaden von rund 2.000 Euro ist am Dienstag zwischen 9 und 16.30 Uhr an einem in der Angerstraße geparkten Nissan Micra entstanden. Vermutlich mit einem Spielgerät, mutmaßlich einem Roller, stieß der Verursacher des Schadens gegen den hinteren Kotflügel und Stoßfänger des Wagens. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, ging der Unbekannte davon. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise.

Wangen

Einbrüche gescheitert

In zwei Geschäfte von Mobilfunkanbietern in der Schmiedstraße wurde in der Nacht zum Dienstag versucht, einzusteigen. Der Einbrecher versuchte die Eingangstüren durch Aufbohren zu öffnen, scheiterte in beiden Fällen aber. Er hinterließ allerdings jeweils einen Schaden an der Tür, der sich auf einen dreistelligen Euro-Betrag belaufen dürfte. Das Polizeirevier Wangen ermittelt und bittet unter Tel. 07522/984-0 um Hinweise zu den Einbrüchen.

Argenbühl

Motorradfahrer streift Auto

In einer Kurve auf der Kreisstraße zwischen Ratzenried und Eglofs hat am Dienstag gegen 15 Uhr ein Motorradfahrer ein Auto gestreift. Der 31 Jahre alte Biker war von Gießen nach Bühl unterwegs, als er in der Kurve zu weit nach links kam. Ein entgegenkommender 70-jähriger Ford-Lenker konnte nicht mehr ausweichen, sodass der Motorradfahrer durch die seitliche Kollision stürzte. Er verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden, der sich auf rund 6.000 Euro beläuft.

Isny

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwerste Verletzungen hat ein 39 Jahre alter Motorradfahrer erlitten, der am Dienstag gegen 19 Uhr auf der Landesstraße zwischen Leutkirch und Isny mit seiner Maschine gestürzt ist. Kurz nach der Einmündung Rohrdorf flog der Zweiradlenker vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit aus der Kurve. Er prallte gegen ein Verkehrszeichen, das durch den wuchtigen Aufprall herausgerissen wurde. Das Motorrad landete letztlich schwer beschädigt im Acker, während der Fahrer abgeworfen wurde. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Zur Klärung des Unfallhergangs wird nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ravensburg ein Unfallgutachter hinzugezogen. Das schwer beschädigte Motorrad wurde von der Polizei einbehalten und durch einen Abschleppdienst geborgen. Das THW war zur Ausleuchtung der Unfallstelle im Einsatz.

Leutkirch

Werbebanner zerstört

Am Sportplatz des Fußballclubs in Wuchzenhofen hat ein Unbekannter am Wochenende ein aufgehängtes Werbebanner zerstört. Wie hoch der dabei entstandene Schaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise.

Leutkirch

Fußgänger angefahren

Glücklicherweise eher leichte Verletzungen hat ein Fußgänger erlitten, der am Dienstag kurz nach 13.30 Uhr von einem Auto erfasst wurde. Die 62-jährige Lenkerin des Opel bog von der Haydnstraße in die Isnyer Straße ein und übersah dabei den 17 Jahre alten Passanten, der gerade dabei war, die Fahrbahn zu queren. Durch den Zusammenprall stürzte dieser und zog sich Schürfwunden zu. Er wurde an der Unfallstelle von einem Rettungsdienst behandelt. Am Pkw entstand augenscheinlich kein Schaden.

Weingarten

Verkehrsschild umgefahren - Fahrer vermutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Mutmaßlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss ist ein Autofahrer gestanden, der am Dienstag gegen 23 Uhr in der Boschstraße ein Verkehrsschild umgefahren hat. Der 31 Jahre alte Skoda-Fahrer flüchtete nach dem Unfall zu Fuß. Daraufhin bat er einen Bekannten zur Unfallstelle, um die Polizei, die zwischenzeitlich von den Anwohnern verständigt wurde, zu beschwichtigen. Der Unfallfahrer stellte sich etwa drei Stunden nach der Kollision bei der Polizei und gab an, einem Mädchen mit Hund ausgewichen zu sein und deshalb den Unfall verursacht zu haben. Nachdem Tests bei dem 31-jährigen Mann sowohl positiv auf Alkohol wie auch auf unterschiedliche Drogen reagierten, wurden ihm zwei Blutproben in einem Krankenhaus entnommen. Er hat nun mit einem Strafverfahren zu rechnen.

Weingarten

Während Probefahrt verunglückt

Mit einem Motorrad ist ein 29-Jähriger am Dienstagabend gegen 20 Uhr während einer Probefahrt in der Brechenmacherstraße verunglückt. Der Zweiradlenker wollte auf einer Wendeplatte drehen. Dabei rutschte ihm nach eigenen Angaben wegen eines auf der Straße liegenden Tetra-Packs das Vorderrad der Maschine weg und er kam zu Fall. Er zog sich dabei einen Bruch sowie Prellungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Motorrad entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Weingarten

Waldbrand

Etwa 300 Quadratmeter Wald sind am Dienstag gegen 14 Uhr in der Nähe des Freibads Weingarten in Flammen aufgegangen. Aus bislang nicht geklärter Ursache gerieten Äste und Gestrüpp in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen, es entstand ein Schaden, der auf rund 200 Euro geschätzt wird. Hinweise auf eine Brandstiftung ergaben sich nicht.

Aulendorf

Betrunken Unfall verursacht

Gegen einen 40 Jahre alten Mann ermittelt das Polizeirevier Weingarten, nachdem dieser am Dienstagabend mutmaßlich betrunken einen in der Friedenstraße geparkten Pkw angefahren hat. Der 40-jährige Lenker einer Ape verlor beim Abbiegen in die Friedenstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen den abgestellten Smart. An diesem entstand durch den Zusammenstoß wohl wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Die Alkoholisierung des Mannes dürfte bei dem Unfall eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben - laut des Tests hatte der 40-Jährige eine Atemalkoholkonzentration von rund 1,7 Promille. Die Polizei nahm ihn daraufhin mit zu einer Blutentnahme. Da zudem im Raum steht, dass er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis zur Benutzung der Ape besitzt, hat er sich nun wegen der Unfallverursachung unter Alkoholeinfluss und des Fahrens ohne Führerschein zu verantworten.

