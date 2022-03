Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mann nach Brandalarm aggressiv gegenüber Einsatzkräften

Nachdem am Dienstag gegen 23.45 Uhr ein Brandmelder in einer Nachbarswohnung im Kalkofenweg ausgelöst hatte, rückte die Feuerwehr und Polizei aus. Der Nachbar hatte zuvor mehrfach an der Wohnungstüre geklingelt und geklopft, ohne dass diese geöffnet wurde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte öffnete der 39-jährige Bewohner die Türe und zeigte sich unvermittelt aggressiv gegenüber den Einsatzkräften, sodass ihm Handschellen angelegt werden mussten. Als Ursache für den Brandalarm konnte nach einer Überprüfung angebranntes Essen ausgemacht werden, der 39-Jährige war offensichtlich beim Kochen kurz eingeschlafen. Im Rahmen des Einsatzes stellten die Polizisten in der Wohnung des Mannes zudem eine kleinere Menge Betäubungsmittel sicher. Mit Abschluss der Maßnahmen vor Ort wurde der 39-Jährige aufgrund seines Ausnahmezustandes in eine Fachklinik gebracht.

Sigmaringen

Ungebetener Gast randaliert

Die Nacht von Dienstag auf Mittwoch musste ein 42-Jähriger in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers Sigmaringen verbringen. Gegen 1.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Zimmerackerstraße gerufen, da der Mann dort offensichtlich stark alkoholisiert eine Bekannte aufsuchen wollte. Nachdem die Frau den 42-Jährigen nicht in ihre Wohnung ließ, reagierte der Mann aggressiv, schlug auf die Wohnungstüre ein und beschädigte im weiteren Verlauf einen Rollladen. Ein Alkoholtest, den die Beamten bei dem Mann vor Ort durchführten, ergab etwa 2,6 Promille. Da sich der ungebetene Gast weiterhin uneinsichtig zeigte und keine Person benennen konnte, die sich seiner in dem alkoholisierten Zustand annahm, musste er die Polizisten mit auf das Revier begleiten. Ihn erwarten neben einer Anzeige wegen Sachbeschädigung nun auch die Kosten der Übernachtung.

Sigmaringendorf

Streitschlichter bekommt Tritt ab

Nach einem Streit zwischen drei Personen am Dienstag gegen 18.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhandels im Baumgartenweg ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 28-Jährigen. Zwischen dem Mann und einem 54-Jährigen, der dessen Bruder einen Pkw vermietet hatte, kam es offenbar aufgrund von Unstimmigkeiten zu einer Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der 28-Jährige den 54-Jährigen körperlich angegangen und ihn beleidigt haben soll. Ein Passant, welcher die Situation beobachtete, wollte hierauf schlichtend einschreiten, hierbei musste er von dem 28-Jährigen jedoch einen Tritt gegen sein Bein einstecken. Den vermeintlichen Hauptakteur erwarten nach Abschluss der Ermittlungen wohl Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Bad Saulgau

Mann verbringt Nacht auf dem Polizeirevier

Trotz Hausverbot betrat am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr ein augenscheinlich stark alkoholisierter Mann einen Lebensmittelhandel in der Max-Eyth-Straße und wurde von Zeugen dabei beobachtet, wie er diesen, allem Anschein nach ohne zu bezahlen, mit einer Packung Chips wieder verließ. Als der Mann auf dem Parkplatz noch gegen ein Auto trat, verständigten die Zeugen die Polizei. Nachdem der 33-Jährige bei den Polizisten einen Alkoholtest verweigert hatte und die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, erteilten ihm die Beamten einen Platzverweis und begleiteten ihn nach Hause. Bereits etwa 20 Minuten später mussten die Einsatzkräfte den Mann erneut auf dem Parkplatz feststellen, weshalb er schließlich in Gewahrsam genommen wurde und die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen musste. Auf ihn kommen neben einer Strafanzeige wegen Diebstahls nun auch eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen Missachtung des Platzverweises und die Kosten der Übernachtung zu. An dem Fahrzeug, gegen welches er getreten hatte, entstand indes kein Sachschaden.

Pfullendorf

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 11 Uhr in der Heiligenberger Straße ereignet hat. Beim rückwärtigen Ausfahren aus einer Parklücke übersah der 38-jährige Fahrer eines BMW eine 63-Jährige, die gerade mit ihrem Skoda an dem Parkplatz vorbeifuhr. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge blieben sowohl der 38-Jährige als auch die 63-Jährige unverletzt.

