Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Hubschrauber bei Personensuche im Einsatz

Wegen der Suche nach einem 46-Jährigen war der Polizeihubschrauber, mehrere Streifenwagen sowie die Bergwacht und der Rettungsdienst im Raum Bavendorf im Einsatz. Da der stark alkoholisierte Mann vermisst wurde und zuvor angedroht hatte, sich das Leben zu nehmen, suchten die Einsatzkräfte zwischen 22.30 Uhr und Mitternacht das Gelände ab, bevor der Mann dank des Hubschraubereinsatzes mitten im Wald und sichtlich alkoholisiert gefunden wurde. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Waldburg

Flächenbrand

Die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei rückten am Montagnachmittag gegen 17 Uhr aus, nachdem eine Waldfläche im Eggwald in Brand geraten war. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein 75 Jahre alter Mann am Waldrand Reisig verbrannt. Funkenflug des Feuers sorgte für eine Entzündung von rund 150 Quadratmetern Wald. Auch ein Holzstapel und ein Jägerstand wurden durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Der Feuerwehr gelang es, den Brand letztlich zu löschen.

Wangen

Beifahrer bei Unfall mit Lkw verletzt

Von dem Fahrer eines Lastwagens wurde ein Auto am Kreisverkehr auf der Tettnanger Straße übersehen. Der 26-jährige Renault-Fahrer, der sich schon im Kreisverkehr befand, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen um eine Kollision mit dem einfahrenden Schwerlaster zu verhindern. Der 53-jährige Beifahrer im Renault erlitt bei dem Zusammenstoß Rückenschmerzen. An dem Auto entstand durch den Unfall ein Schaden von rund 4.000 Euro, während sich dieser am Lkw auf etwa 1.000 Euro belaufen dürfte.

Wangen

Parkanlage in Brand gesetzt

Etwa vier Quadratmeter der Grünanlage an der Stadtmauer im Buchweg sind am Montagabend kurz vor 20 Uhr in Flammen aufgegangen. Ein 11-jähriger Bub hat nach derzeitigen Erkenntnissen unter Zuhilfenahme eines Deodorants und eines Feuerzeugs das Buschwerk entzündet. Die Feuerwehr, die mit 9 Einsatzkräften am Brandort war, löschte das Feuer. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Isny

Zweifacher Einbruch

Bereits zum zweiten Mal wurde am vergangenen Wochenende in Büroräumlichkeiten im alten Krankenhaus in der Wilhelmstraße eingebrochen. Bereits in der Nacht zum Freitag hat der Täter eine Glastür des Gebäudes eingeworfen und hat die Büroräumlichkeiten durchwühlt. Am Wochenende trat oder warf ein Täter dieselbe Terrassentür, die mit Holzplatten gesichert war, nochmals ein und verschaffte sich Zutritt. Abermals wurden die Büroräumlichkeiten durchsucht. Was genau bei den beiden Taten gestohlen wurde, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Personen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07562/97655-0 beim Polizeiposten Isny zu melden.

Argenbühl

Katze angeschossen

Am vergangenen Samstag wurde in Ratzenried eine Katze angeschossen. Zwischen 11 und 13 Uhr, vermutlich im Gebiet um den Öschweg, verletzte der Täter das Tier. Die Katze lief im Anschluss nach Hause, wo die Besitzerin sie umgehend zu einem Tierarzt brachte. Lebensgefahr für das Tier besteht nicht. Das Polizeirevier Wangen ermittelt gegen den Schützen. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Bad Waldsee

Scheibe von Lebensmittelmarkt eingeworfen

Mit einem Schachtdeckel hat ein Unbekannter zwischen Montag 18 Uhr und Dienstag 3 Uhr versucht eine Fensterscheibe des Lebensmittelmarktes im Öschweg einzuwerfen. Der Täter hob den Deckel aus der Straße und schleuderte ihn gegen die Scheibe, sodass diese teilweise zu Bruch ging. Der entstandene Schaden dürfte sich auf einige hundert Euro gelaufen. Personen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten, das Ermittlungen eingeleitet hat, zu melden.

Weingarten

Aufgefahren

In der Ravensburger Straße ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen ein Schaden von rund 8.000 Euro entstanden. Ein 49 Jahre alter VW-Lenker erkannte zu spät, dass ein 50-jähriger Mazda-Fahrer vor ihm anhielt, um Kinder das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Der VW wurde bei dem Aufprall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell