Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Fußgängerin gerät unter Lkw

Beim Ausfahren aus einem Parkplatz in der Bittelschießer Straße hat am Montag gegen 8.15 Uhr ein 25-jähriger Lkw-Fahrer eine Fußgängerin übersehen, die sich beim Abbiegen offensichtlich im sogenannten toten Winkel befunden hatte. Die 65-Jährige geriet zunächst unter den Lkw, konnte dann jedoch wieder selbständig unter diesem hervorkriechen. Die Fußgängerin wurde glücklicherweise nur leicht an der Schulter und den Ellenbogen verletzt.

Sigmaringen

Radfahrer stürzt

Ins Krankenhaus musste am Montagabend ein Fahrradfahrer, nachdem er gegen 18.30 Uhr auf einem Feldweg im Bereich Reuteäcker gestürzt war. Der 33-Jährige betätigte offensichtlich die Vorderbremse zu stark, sodass er alleinbeteiligt über seinen Lenker flog. Nachdem der Mann über starke Schmerzen an den Beinen und der Hüfte klagte, verständigte ein Zeuge den Rettungsdienst.

Mengen

Gartenhütte brennt

Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand am Montag gegen 15.30 Uhr beim Brand einer Gartenhütte im Haselnussweg. Der Eigentümer hatte das Feuer frühzeitig bemerkt, sodass er dieses selbständig löschen konnte. Da die Brandursache derzeit noch unklar ist, hat der Polizeiposten Mengen die Ermittlungen aufgenommen.

Herdwangen-Schönach

Übeltäter mit acht Beinen

Zu einem vermeintlichen Fall von häuslicher Gewalt wurden Polizisten des Polizeipostens Pfullendorf am Montagabend gegen 23 Uhr gerufen. Ein Nachbar hatte die Beamten verständigt und machte sich angesichts lautstarker Schreie in einer angrenzenden Wohnung so große Sorgen, dass er sogar die Befürchtung hegte, es könnte möglicherweise ein Messer im Spiel sein. Die alarmierten Polizisten konnten den Übertäter jedoch nicht fassen. Eine Spinne hatte die Damen in der vermeintlichen Tatwohnung in Angst und Schrecken versetzt und sich dann wieder hinter die Deckenvertäfelung im Flur zurückgezogen. Die Beamten mussten ohne nachhaltige Hilfe wieder abrücken. Der Verlauf der übrigen Nacht ist derweil unbekannt.

Herbertingen

Illegale Müllentsorgung

Mehrerer Asbestplatten entledigten sich unbekannte Personen im Zeitraum zwischen Samstag und Montag in einem Kieswerk im Tissener Weg. Die Täter öffneten hierzu einen Bauzaun des Kieswerks und warfen mehrere Platten des krebserregenden Abfalls eine Böschung hinunter. Durch die fachgerechte Entsorgung des Asbests entstand ein Sachschaden in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrags. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt hinsichtlich der Straftat und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Bad Saulgau

Mann fällt von Gerüst

Bei Arbeiten am Haus von einem Gerüst gestürzt ist am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr ein 75-Jähriger in der Klosterstraße. Der Mann war auf dem privat errichteten Gerüst zu Gange, als er das Gleichgewicht verlor und aus etwa zwei Metern auf den Boden prallte. Hierbei zog sich der 75-Jährige eine Kopfplatzwunde zu, weshalb er durch einen Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell