Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

In eine Klinik gebracht werden musste ein 55-jähriger Motorradfahrer, nachdem er am Montag gegen 12 Uhr in der Waggershauser Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Auf Höhe der Ludwig-Dürr-Schule erkannte er offenbar zu spät, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geraten war und fuhr auf einen BMW auf. Beim Sturz zog sich der Zweiradlenker leichte Verletzungen zu. Am Motorrad entstand rund 500 Euro, am BMW etwa 1.500 Euro Sachschaden.

Friedrichshafen

Diebstahl aus Gemeinschaftskeller

Nachdem sich Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen im unverschlossenen Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Heine-Straße an mehreren Fahrrädern zu schaffen gemacht haben, ermittelt die Polizei. Der oder die Täter rissen das Bosch-Display aus der Halterung eines E-Bikes und stahlen zudem ein schwarz-türkises Mountainbike der Marke "Bulls". Der Sach- und Diebstahlschaden wird auf über 1.600 Euro beziffert. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Diebesgut geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Unbekannte stehlen Geld und Wertsachen

Bargeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich hat ein Unbekannter am Montag zwischen 12.15 Uhr und 12.45 Uhr aus einem Büro in der Adelheidstraße gestohlen. Der Dieb nutzte die kurze Abwesenheit eines Beschäftigten aus und verschaffte sich auf noch nicht näher bekannte Art und Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten. Er hebelte eine Schublade auf und flüchtete mit dem Scheingeld in unbekannte Richtung. Bereits kurz zuvor, zwischen 10 und 11 Uhr, waren Unbekannte in ein offenstehendes Haus in der Adlergasse eingedrungen und hatten dort zwei Mobiltelefone und mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen. Auch hier konnten bislang keine Tatverdächtigen ermittelt werden. Ob die Taten in Verbindung stehen, kann aktuell noch nicht gesagt werden. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Einem Taschendieb ist am Montag zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr eine 81-jährige Frau zum Opfer gefallen, als diese in der Ravensburger Straße in einem Lebensmitteldiscounter einkaufen war. Der Unbekannte entwendete die Gürteltasche aus der Einkaufstasche der Seniorin, die auf dem Rollator stand. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Hochwertiges Pedelec gestohlen

Ein E-Bike im Wert von etwa 5.000 Euro hat ein Unbekannter am Sonntagmorgen gestohlen. Das blaue Fahrrad der Marke "Haibike" stand verschlossen in der Uferstraße am dortigen Minigolfplatz. Hinweise zur Tat nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Meckenbeuren

Auffahrunfall fordert Sachschaden

Ein Auffahrunfall mit rund 4.000 Euro Gesamtsachschaden hat sich am Montag gegen 16.45 Uhr auf der B30 bei Lochbrücke ereignet. Auf Höhe der Ampelanlage mussten mehrere Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Friedrichshafen abrupt abbremsen. Ein 22-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW dem Nissan eines 75-jährigen Vorausfahrenden auf. An beiden Autos entstand rund 2.000 Euro Sachschaden. Der Wagen des Unfallverursachers war infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Überlingen

Nach Unfall geflüchtet

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr im zweiten Obergeschoss des Parkhauses in der Wiestorstraße einen geparkten BMW angefahren. Da der Unfallverursacher danach einfach das Weite suchte ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, ermittelt die Polizei Überlingen wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Salem

Schwangere Frau verliert hinterm Steuer das Bewusstsein - Unfall

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag gegen 13.45 Uhr auf der L 204 bei Salem ereignet hat. Eine hochschwangere 26-Jährige war mit ihrem Chrysler von Deggenhausertal in Richtung Salem unterwegs und verlor den ersten Ermittlungen zufolge aus unbekannter Ursache während der Fahrt das Bewusstsein. Sie kam mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 57 Jahre alter Volvo-Lenker wich in den Grünstreifen aus, konnte eine Kollision jedoch nicht gänzlich verhindern. Die Frau streifte den Wagen am Heck, touchierte ein Verkehrsschild und kam am gegenüberliegenden Straßenrand zum Stehen. Sowohl die Unfallverursacherin als auch die drei Insassen des Volvos wurden nicht verletzt. Der Gesamtsachschaden an den beiden Wagen wird auf über 10.000 Euro beziffert. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Markdorf

Mann vor Bank überfallen - Polizei sucht Zeugen

Nach einem vermeintlichen Überfall auf einen 25-Jährigen am Montagabend gegen 21.30 Uhr vor einem Kreditinstitut in der Hauptstraße, hat die Kriminalpolizei Friedrichshafen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Der Mann gab gegenüber den Polizeibeamten an, mit den Tageseinnahmen eines Geschäfts zur Bank gelaufen zu sein, um diese einzubezahlen. Dabei sei er von einem Unbekannten unter Drohungen zur Herausgabe des Geldes aufgefordert worden, bevor der Täter mit dem erbeuteten vierstelligen Euro-Betrag geflüchtet sein soll. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zur vermeintlichen Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Ermittler zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell