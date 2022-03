Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen

Bad Saulgau

Fallschirmspringer schwer verletzt

Schwer verletzt musste ein Fallschirmspringer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, nachdem er am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr bei der Landung auf dem Flugplatz in Bad Saulgau verunglückte. Den ersten Ermittlungen zufolge dürfte sich der 25-Jährige in Bodennähe wohl in Höhe und Fallgeschwindigkeit verschätzt haben, sodass er hart auf dem Boden aufkam, sich in der Folge mehrmals überschlug und ein kurzes Stück von seinem Schirm mitgezogen wurde. Beamte des Polizeiposten Flughafens in Friedrichshafen haben als Fachdienststelle den Unfall aufgenommen und führen die weiteren Ermittlungen zum Hergang.

Mengen

Ultraleichtflugzeug nach Irrfahrt beschädigt

Mutmaßlich aufgrund eines Bedienfehlers ist am Sonntag gegen 16.45 Uhr ein Ultraleichtflugzeug auf dem Flugplatzgelände gegen eine Schranke und einen Laternenmast gestoßen. Das mit zwei Personen besetzte Flugzeug hatte nach dem Starten des Motors plötzlich ungewollt an Fahrt aufgenommen und war in Richtung der Tanksäulen gerollt. Der 57-jährigen Pilotin gelang es noch das Flugzeug in eine andere Richtung zu lenken. Dabei verhinderte sie zwar eine Kollision mit der Zapfsäule, stieß jedoch zunächst gegen einen Laternenmast und im Anschluss gegen eine Schranke. Da nach dem Unfall mehrere Liter Treibstoff aus dem Fluggerät austraten, wurde die Feuerwehr zum Abbinden der Flüssigkeit verständigt. Während die Pilotin und ihr 55-jähriger Co-Pilot unverletzt blieben, entstand an dem Ultraleichtflugzeug wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

Pfullendorf / Wald

Polizeibeamter verletzt

Bei einem Polizeieinsatz in einem Wohnhaus in der Straße "Im Oberdorf" wurde am Sonntag gegen 20.30 Uhr ein Polizist verletzt. Eine 61-jährige Frau hatte die Beamten verständigt, da sich ihr Mann offensichtlich aggressiv verhalten und eine gläserne Wohnungstür eingeschlagen hatte. Während des Streits soll der 59-jährige Mann seine Frau zudem gegen einen Tisch gestoßen haben, wodurch die 61-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Auch gegenüber den Einsatzkräften verhielt er sich vollkommen uneinsichtig, griff die Beamten an und schüttete einem Polizisten unvermittelt eine Flüssigkeit in das Gesicht. Gegen die weiteren Maßnahmen der Polizei wehrte er sich mit aller Kraft und leistete erheblichen Widerstand. Die Einsatzkräfte nahmen den 59-Jährigen in Gewahrsam und brachten ihn aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik. Der von der Flüssigkeit getroffene Beamte musste nach dem Einsatz aufgrund einer erheblichen Reizung der Augen ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden. Bei der Flüssigkeit könnte es sich nach aktuellem Sachstand um eine Jod-Lösung gehandelt haben, die exakte Bestimmung ist jedoch noch Gegenstand der Ermittlungen. Den 59-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Neufra

Wanderer finden Weltkriegsgranate

Einen ungewöhnlichen Fund machten am Sonntagnachmittag zwei Wanderer beim Wanderparkplatz Ruine Lichtenstein an der B 32 zwischen Neufra und Gauselfingen. Das Pärchen hatte gegen 15 Uhr einen auffälligen Gegenstand im Erdreich festgestellt und die Polizei über den Fund in Kenntnis gesetzt. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich der Gegenstand als eine alte, noch scharfe Granate aus dem 2. Weltkrieg heraus, die vermutlich bei Forstarbeiten freigelegt worden war. Die Einsatzkräfte sperrten die Örtlichkeit ab, bis Experten des hinzugerufenen Kampfmittelbeseitigungsdienstes die Panzergranate gegen 18.30 Uhr kontrolliert sprengen konnten.

Sigmaringen

Mehrere Pkw beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

An insgesamt neun Pkw, die auf einem Parkplatz in der Landesbahnstraße abgestellt waren, haben bislang unbekannte Personen im Zeitraum zwischen Donnerstag, 24.03., und Sonntag, 27.03., die Seitenscheiben beschädigt und anschließend das Fahrzeuginnere durchsucht. In welchem Umfang die Täter Beute gemacht haben und auf welche Summe sich der entstandene Sachschaden beläuft, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, sowie gegebenenfalls weitere Betroffene der Taten, werden darum gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 auf dem Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Hettingen

Waldbrandgefahr

Einen kleineren Flächenbrand sowie eine brennende Buche musste die Feuerwehr am Sonntagmittag gegen 12 Uhr an einem Waldrand im Bereich des Heiligenbergwegs löschen. Dank des schnellen Eingreifens konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Der Sachschaden begrenzt sich auf einen dreistelligen Euro-Betrag. Das Polizeirevier Sigmaringen hat derweil die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Möglicherweise könnte ein weggeworfener Zigarettenstummel oder eine Glasscherbe als Auslöser in Frage kommen.

Meßkirch

Illegal Müll verbrannt

Auf ein Bußgeld wegen illegaler Müllverbrennung muss sich eine Gruppe junger Männer einstellen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen alten Sessel an einer Grillstelle im Bereich der Straße "Am Feldweg" verbrannte. Ein Zeuge hatte die hochschlagenden Flammen aus der Ferne gesehen und die Feuerwehr verständigt. Einer der Verursacher befand sich beim Eintreffen der Feuerwehr noch vor Ort, sodass die ebenfalls alarmieren Polizeibeamten dessen Personalien feststellen konnten und nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige fertigen werden.

