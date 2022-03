Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fenster mit Stein eingeworfen - Zeugen gesucht

Mit einem mutwillig geworfenen Stein hat ein Unbekannter am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr ein Terrassenfenster im Otto-Hahn-Weg beschädigt. Zur Tatzeit fiel eine vierköpfige Jugendgruppe in der Nähe auf, die kurz nach der Beschädigung davonlief. Die verständigten Beamten konnten die Verdächtigen nicht mehr antreffen und ermitteln nun wegen Sachbeschädigung. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Betrunkener gerät mit Taxifahrer in Streit - Gewahrsam

Aufgrund seines unrühmlichen und vollkommen uneinsichtigen Verhaltens endete die Nacht für einen 28-jährigen Betrunkenen in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers. Für seine Heimfahrt von einer Friedrichshafener Gaststätte verständigte der Mann, der am Abend offensichtlich stark dem Alkohol zugesagt hatte, ein Taxi. Da er kein Bargeld mehr bei sich hatte, stoppte der Fahrer an einer Bank, wo die Geldabhebung am Automaten mutmaßlich aufgrund des Promillepegels scheiterte. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein Streitgespräch, das zu eskalieren drohte, woraufhin der Taxi-Fahrer die Polizei verständigte. Auch von den Beamten ließ sich der in Rage geratene 28-Jährige nicht beruhigen. Da er zudem stark alkoholisiert war, musste der Mann seinen Rausch auf dem Polizeirevier ausschlafen. Neben den Taxi-Gebühren kommen nun auch die Kosten für die Unterkunft bei der Polizei zu.

Tettnang

Motorrad brennt nach Tour vollständig aus

Mit dem Brand seiner Maschine endete die noch frühe Motorradsaison für einen Zweiradliebhaber am Samstagabend gegen 17.30 Uhr zumindest vorläufig. Der 61-Jährige hatte seine Maschine mit Beiwagen nach einer Ausfahrt zurück an ihren Abstellplatz in der Straße Nesselfang geschoben, als im Bereich des Motors Feuer ausbrach. Der Versuch, die Flammen zu löschen, scheiterte, sodass das Fahrzeug bis zum Eintreffen der verständigten Feuerwehr komplett ausbrannte. Neben dem zerstörten Motorrad wurden durch das Feuer und die Rauchentwicklung unter anderem auch eine Verglasung, eine Hausfassade und ein Holzlager in Mitleidenschaft gezogen. Wie hoch der Gesamtsachschaden ausfällt, kann aktuell noch nicht geschätzt werden. Die genaue Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Tettnang

Diebstahl auf Baustelle

Ein Kinderfahrrad und möglicherweise noch andere Gegenstände haben Unbekannte am Sonntag gegen 16.30 Uhr von einem Grundstück in der Moosstraße gestohlen. Fünf Tatverdächtige, die als osteuropäisch beschrieben werden, wurden von Zeugen beobachtet, wie sie sich unberechtigt auf dem Baustellengrundstück aufhielten und das Rad in ein Fahrzeug luden. Auf eine Ansprache ergriff die Gruppe die Flucht. Eine nähere Beschreibung der Verdächtigen sowie deren Fahrzeug liegt der Polizei aktuell nicht vor. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und bitten nun Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Glasscheibe der Humpishalle beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Glasscheibe an der Humpishalle in Brochenzell beschädigt. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern unter Tel. 07541/701-0 entgegen. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf einen dreistelligen Euro-Betrag belaufen.

Meckenbeuren

Radfahrer fährt Pkw auf

Vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste ein 55 Jahre alter E-Bike-Fahrer, nachdem er am Samstag gegen 14.30 Uhr in der Max-Eyth-Straße auf einen Pkw aufgefahren war. Der 42-jährige Hyundai-Lenker hielt an der Kreuzung zur Dornierstraße an, um einem Radler die Vorfahrt zu gewähren. Dies erkannte der folgende 55-Jährige zu spät und kollidierte mit dem Wagen. Beim Sturz zog er sich Verletzungen im Gesicht zu. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren tausend Euro.

Eriskirch

Probefahrt endet in Holzstapel - 23-Jähriger verletzt

Die Motorrad-Probefahrt auf einem Firmengelände in Wolfzennen wurde am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr einem 23-Jährigen zum Verhängnis. Der junge Mann testete die Enduro-Maschine fahrlässig ohne Helm, verlor die Kontrolle über das Zweirad und fuhr in einen Stapel Europaletten, wo die kurze Fahrt ihr Ende nahm. Der junge Mann erlitt beim Unfall Kopfverletzungen und Abschürfungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Meersburg

Unfallflüchtiger hinterlässt Sachschaden - Zeugen gesucht

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Samstagabend 18 Uhr und Sonntagmorgen 9.30 Uhr auf einem Parkplatz im Sommertalweg einen abgestellten Ford Mondeo angefahren und daraufhin einfach das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Der Verursacher richtete rund 3.000 Euro Sachschaden an der rechten Fahrzeugfront an. Hinweise zum flüchtigen Fahrer und dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler des Polizeireviers Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Meersburg

Auffahrunfall mit Verletzten

Zwei leicht verletzte Personen und rund 6.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr auf der L 201 zwischen Meersburg und Unteruhldingen ereignet hat. Ein Autofahrer war in Richtung Unteruhldingen unterwegs, wollte am Fahrbahnrand parken und bremste seinen Wagen ab. Die folgende 45-jährige Opel-Fahrerin bremste ihren Wagen noch rechtzeitig ab. Dem dahinterfahrenden 54-Jährigen gelang es indes nicht seinen Mercedes Sprinter zu stoppen und fuhr dem Opel wuchtig auf. Sowohl die 45-Jährige als auch deren 47-jährige Beifahrerin wurden bei der Kollision leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand rund 3.000 Euro Sachschaden.

Markdorf

Holzdekoration abgebrannt

Nach dem Brand eines mannshohen Deko-Aufstellers am frühen Montagmorgen gegen 1 Uhr in der Hauptstraße ermittelt die Polizei. Aus bislang unbekannter Ursache fing die Dekoration aus Wurzelholz Feuer und zog dabei auch eine Solarlichterkette in Mitleidenschaft. Der Schaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/96200 mit dem Polizeiposten Markdorf in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell