Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Jacke gestohlen

Aus einem Fitnessstudio im Stadtgebiet hat ein 41 Jahre alter Mann am Sonntagnachmittag eine Jacke gestohlen. Ein aufmerksamer Angestellter bemerkte den Diebstahl, machte die Besitzerin die Jacke ausfindig und verständigte die Polizei. Diese stellte den Täter, der die Jacke bereits trug, in der Nähe des Studios, sodass das Kleidungsstück der 46 Jahre alten rechtmäßigen Besitzerin wieder zurückgeben werden konnte.

Schlier

Auto mit Stein beschädigt

Zwischen Freitag- und Samstagnachmittag wurde im Erlenweg ein auf der Wendeplatte abgestellter Opel so massiv mit einem Stein beschädigt, dass ein Schaden von rund 8.000 Euro entstanden ist. Der unbekannte Täter schlug mit dem Stein auf die Fahrzeugscheiben sowie die vorderen Scheinwerfer des Wagens ein. Auch der Lack wurde in Mitleidenschaft gezogen. Das Polizeirevier Ravensburg, das nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet hat, bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinwiese.

Leutkirch

Polizei wegen häuslichem Streit im Einsatz

Laute Schreie hatten einen Mann am Sonntagabend dazu veranlasst, wegen eines Streits bei den Nachbarn die Polizei zu rufen. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 57-Jähriger in einer Wohnung in der Marktstraße eine 28-Jährige geschlagen haben. Den Polizeibeamten drohte der Mann mit dem Einsatz von Pfefferspray. Er konnte zwar letztlich beruhigt werden, sodass die 28-Jährige die Wohnung gefahrlos verlassen konnte, hat nun aber mit mehreren Strafanzeigen zu rechnen.

Leutkirch

Auto zerkratzt

Großflächig zerkratzt worden ist in der Nacht zum Sonntag ein im Riedweg geparkter Mazda. Der Schaden, den der Täter an dem Auto verursacht hat, wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leutkirch bittet Personen, die Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachtet haben, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Bad Wurzach

Rollerfahrerin stürzt

Im Grünstreifen neben der Straße gestürzt ist die Lenkerin eines Motorrollers am Sonntag gegen 13.30 Uhr in der St.-Martinus-Straße. Die 50-Jährige kam während der Fahrt in Richtung Eintürnen nach rechts von der Straße ab und auf dem angrenzenden Kiesbett ins Rutschen. Sie stürzte in der Wiese und zog sich leichte Verletzungen zu, wegen derer ein Rettungsdienst sie in ein Krankenhaus brachte. An ihrem Motorroller entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Bad Wurzach

Vandalismus in Parkstraße

Rund 2.000 Euro Sachschaden dürften diejenigen verursacht haben, die am frühen Sonntagmorgen in der Parkstraße für Verwüstung gesorgt haben. Die Vandalen zerstörten unter anderem eine Holzhütte und das Geländer einer Brücke des Kurparks. Außerdem brachen sie den Parkautomaten auf dem Parkplatz des Gymnasiums auf und stahlen das im Automaten befindliche Münzgeld. Der Polizeiposten Bad Wurzach hat die Ermittlungen aufgenommen, sachdienliche Hinweise auf die Vandalen, die zwischen 2 und 3 Uhr am Werk gewesen sein dürften, können unter Tel. 07564/2013 gegeben werden.

Wolfegg

Motorradfahrer nach Auffahrunfall verletzt

Das starke Abbremsen eines vorausfahrenden Audi-Lenkers hat ein 61 Jahre alter Motorradfahrer zu später gesehen und ist am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf der Landesstraße zwischen Eintürnen und Grimmenstein aufgefahren. Der Zweiradfahrer verletzte sich dabei leicht. Grund für das starke Abbremsen der 25-jährigen Autofahrerin war ein entgegenkommender 66-jähriger Motorradfahrer, der die Kurve auf seinem Weg nach Eintürnen schnitt und so die Audi-Lenkerin zur Bremsung zwang, um einen Unfall zu verhindern. Der Schaden, der am Pkw und dem Motorrad entstand, beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

Wolfegg

Beim Abbiegen verunfallt

Auf der Höllsteige ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer gestürzt, nachdem er einem Auto ausgewichen ist. Der 21 Jahre alter Lenker war dabei einen auf der Straße stehenden Fiat zu überholen, als er zu der Vollbremsung gezwungen wurde. Die 63 Jahre alte Lenkerin des Fiat wollte nach links in eine Hofeinfahrt einbiegen und übersah den vorbeifahrenden Zweiradlenker. Ersten Ermittlungen zufolge hatte die Fahrerin keinen Richtungsanzeiger gesetzt, sodass der Zweiradlenker erst spät erkannte, dass die Frau abbiegen wollte. Bei der Vollbremsung des Zweiradlenkers fiel der 21-Jährige über den Lenker, sodass ihm seine Maschine im Anschluss auf den Fuß fiel.

Baienfurt

Motorradfahrer überschlagt sich

Mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste ein 33 Jahre alter Motorradfahrer, der sich am Sonntag gegen 18.30 Uhr neben der Kreisstraße zwischen Baienfurt und Köpfingen überschlagen hat. Der Zweiradlenker war von der Straße abgekommen, nachdem er sich an einem ihn überholenden Motorradfahrer, der ihm auf dem Weg nach Köpfingen sehr nahe kam, erschrak. Während der 33-Jährige mit seiner Maschine im Acker landete, fuhr der überholende Zweiradlenker weiter. Das Polizeirevier Weingarten bittet nun Personen, die Angaben zu dem Unfall oder dem flüchtigen Motorradfahrer machen können, die Beamten unter Tel. 0751/803-6666 zu kontaktieren. Insbesondere ein Paar, das vermutlich in einem silbernen VW Polo vor den Motorrädern fuhr und den Unfall beobachtet haben könnte, wird gebeten sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell