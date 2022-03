Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 27.03.22 aus dem Bodenseekreis

Heiligenberg (ots)

Feuerwehreinsatz wegen brennendem Akku

Der Alarm des Rauchmelders machte die Bewohner eines Anwesens im Ortsteil Hattenweiler am Samstagabend auf einen Brand aufmerksam. Der Akku eines Modelflugzeuges war ohne fremde Einwirkung in Brand geraten. Beim Versuch den Brand selbst zu löschen, zogen sich zwei Bewohner eine leichte Rauchvergiftung zu und mussten ärztlich behandelt werden. Die Feuerwehren aus Heiligenberg und Salem waren mit 46 Einsatzkräften vor Ort. Das Gebäude wurde stark verraucht. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf geschätzte 2000 Euro.

Überlingen

Medizinischer Notfall verursacht Verkehrsstau

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam es am Samstag gegen 10.00 Uhr im Bereich Überlingen auf der B 31 bei Aufkirch. Wegen dem medizinischen Notfall eines Insassen musste eine Pkw-Lenkerin sofort auf der B 31 anhalten. Auch durch hinzukommende Rettungskräfte war die B 31 für ca. 20 Minuten komplett gesperrt, was zu einem Rückstau von ca. 3km in jeder Richtung führte. Anschließend wurde der Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeführt.

Friedrichshafen

Alkoholisierter tritt nach Polizeibeamten

Massiv gegen Polizeibeamte ging ein Mann am Samstagnachmittag im Haselweg in Friedrichshafen vor. Zuvor hatte der 44jährige in betrunkenem Zustand in einer Wohnung randaliert. Als er in Gewahrsam genommen wurde, trat er nach den Beamten und versuchte sie mit Kopfstößen zu treffen. Nur unter Einsatz von unmittelbarem Zwang konnte der Mann in den Streifenwagen verbracht werden. Auf der Fahrt zum Polizeirevier randalierte der Mann im Streifenwagen dermaßen, dass die Fahrt unterbrochen und eine weitere Streife hinzugezogen werden musste. Auch auf dem Polizeirevier in Friedrichshafen kam es zu weiteren Widerstandshandlungen. Anschließend musste der Mann die Nacht im Polizeiarrest verbringen. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt gegen den renitenten Mann nun wegen Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Polizeibeamte.

Friedrichshafen

Schwarzes Mountainbike gestohlen

Unbekannte entwendeten am Freitagmorgen ein schwarzes Mountainbike der Marke Focus von den Fahrradständern der Bodenseesporthalle in der Hans-Schnitzler-Straße. Das Fahrrad war verschlossen. Zeugen des Vorfalls sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Friedrichshafen (07541/7010) in Verbindung setzen.

Friedrichshafen

Kinder treten gegen Garagentor

Am Samstag gegen 22.00 Uhr beobachteten Anwohner, wie vermutlich drei Kinder gegen ein Garagentor im Zöcklerweg 20 traten. Eines der Kinder trug eine weiße Pudelmütze. Am Garagentor entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Wer die Kinder kennt, wird gebeten sich beim Polizeirevier Friedrichshafen (07541/7010) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell