Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressebericht vom 27.03.22 aus dem Landkreis Sigmaringen

Bad Saulgau (ots)

Rabiate Frau tritt Polizeibeamten

Beim Transport in einem Krankenwagen begann eine 38jährige Frau am Samstagabend in Bad Saulgau zu randalieren. Die deutlich Alkoholisierte schlug nach dem Rettungspersonal und versuchte sie zu beißen. Außerdem beleidigte sie die Sanitäter aufs Übelste. Ein Sanitäter wurde leicht verletzt. Auch auf die hinzugekommenen Polizisten ging die Frau los. Beim Anlegen der Handschellen gelang es ihr, einen Beamten ins Gesicht zu treten. Anschließend wurde die Frau in eine Spezialklinik verbracht. Auf sie kommt nun eine Anzeige wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte zu.

Bad Saulgau

Scheibe am Diakonieladen eingeschlagen

Unbekannte schlugen in der Nacht von Freitag auf Samstag das Schaufenster des Diakonieladens am Kirchplatz in Bad Saulgau ein. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen machten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau (07581/4820) in Verbindung zu setzen

