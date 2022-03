Ravensburg (ots) - Aulendorf Vorfahrt missachtet Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es am Freitagabend, gegen 17:10 Uhr, auf der K8034 in Haslach. Die 77-jährige Unfallverursacherin wollte mit ihrem Mercedes in Haslach, an der Einmündung, nach links in Richtung Bad Schussenried abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 45-jährigen Mercedesfahrerin, welche von Bad Schussenried in ...

