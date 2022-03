Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Hagnau / B31

Betrunkener Lkw-Fahrer verursacht Unfall

Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr befuhr der geschädigte 30-jährige Lkw-Fahrer mit seinem Lkw der Marke DAF die B31 in Richtung Meersburg. Als sich der Geschädigte mit seinem LKW, auf Höhe Kirchberg, auf der Linksabbiegespur befand, wurde er von einem 44-jährigen Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug Volvo links überholt. Auf Grund des Überholvorgangs waren mehrere Pkw´s gezwungen auszuweichen um einen Unfall zu verhindern. Als der Unfallverursacher den Lkw überholt hatte wollte er wieder nach rechts einscheren und streifte hierbei den überholten Lkw am linken Außenspiegel. Anschließend setzte er seine Fahrt fort ohne sich um den Unfall zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge verfolgte daraufhin den Sattelzug bis zum Fährhafen in Meersburg. Dort konnte der 44-jährige Fahrer durch die Polizei einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher deutlich alkoholisiert war. Die ermittelnden Polizeibeamten veranlassten beim Unfallverursacher eine Blutentnahme und stellten seinen Führerschein sicher. Des Weiteren erwartet ihn eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung. Am beschädigten Lkw entstand ein Sachschaden von ca. 600 Euro.

Markdorf

Mann mit Messer verletzt

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger verletzte einen 32-jährigen Mann gegen 20:00 Uhr am Bahnhof in Markdorf mit einem Messer. Nach ersten Ermittlungen kam es zur Tatzeit zu einem Streitgespräch mit dem Unbekannten, als dieser plötzlich ein Messer zog und den Geschädigten an der Hand und am Ellenbogen eine Schnittverletzung zufügte. Um eine weitere Eskalation zu verhindern, stieg der Geschädigte in einen Zug, welcher gerade hielt, und fuhr nach Friedrichshafen. Der Verletzte kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizei in Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

