Aulendorf

Vorfahrt missachtet

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es am Freitagabend, gegen 17:10 Uhr, auf der K8034 in Haslach. Die 77-jährige Unfallverursacherin wollte mit ihrem Mercedes in Haslach, an der Einmündung, nach links in Richtung Bad Schussenried abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 45-jährigen Mercedesfahrerin, welche von Bad Schussenried in Richtung Bad Waldsee fuhr. Die Unfallverursacherin zog sich beim Unfall so schwere Verletzungen zu, dass sie vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Ihre Unfallgegnerin erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Weingarten

Verkehrsunfall mit hohem Schaden

Zum Unfallzeitpunkt befuhr der 61-jährige Unfallverursacher mit seinem KIA Sorento die Hähnlehofstraße in Richtung Weingarten. Hierbei geriet er zuerst leicht rechts und anschließend stark links von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er ein Verkehrsschild und steifte anschließend einen Baum, bevor er auf der Straße zum Stehen kam. Am Fahrzeug und dem Verkehrsschild entstand ein Gesamtschaden von ca. 40.000 Euro. Warum der Fahrer von der Fahrbahn abkam ist bislang nicht bekannt.

Wangen

Streit endet in Handgreiflichkeit

Unterschiedlicher Meinung waren sich zwei Frauen, am Freitagabend gegen 19:25 Uhr, im Herzmannser Weg über die Erziehungsmethoden der Kinder. Als die 34-jährige Geschädigte zur Wohnung der 32-jährigen Tatverdächtigen ging und mit einem Wetzstein gegen die Tür schlug, um ihr dies mitzuteilen, entriss ihr diese den Wetzstein und schlug anschließend damit auf sie ein. Hierbei erlitt die Geschädigte leichte Verletzungen im Gesicht, der Hand und am Fuß. Die Tatverdächtige erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

