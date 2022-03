Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Herbertingen

Unfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen - B32 gesperrt

Am Freitagmittag, um 12:20 Uhr ereignete sich auf der B 32 zwischen Bad Saulgau und Herbertingen ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Den bisherigen Unfallermittlungen nach, dürfte ein 58-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter beim Abbiegen an der Abfahrt in Richtung Mieterkingen einen entgegenkommenden VW Touran übersehen haben. Durch die Wucht der Kollision schleuderte der Sprinter gegen einen weiteren, an der Einmündung wartenden Mercedes Vito einer 51-jährigen Frau. Der 38-jährige VW Fahrer, dessen Touran durch das Unfallgeschehen ebenfalls gedreht wurde, erlitt leichte Verletzungen, welche in einem Krankenhaus behandelt wurden. Die beiden anderen beteiligten Personen blieben mit dem Kenntnisstand von Freitagabend unverletzt. Die entstandenen Schäden an den drei Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt 22 000 Euro, wobei der Schaden am Touran mit 15 000 Euro am größten ist. Die Fahrbahn der B32 war durch die verunfallten Fahrzeuge, sowie die Rettungsfahrzeuge der Feuerwehr, des DRK und der Polizei bis ca. 13:40 Uhr für den Durchgangsverkehr blockiert. Die Polizei leitete den Verkehr im Bereich der Unfallstelle ab.

