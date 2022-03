Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Weingarten

Pkw gegen Baum geprallt

Am Freitagabend um 20:35 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen Verkehrsunfall in der Hähnlehofstraße. Diesen Meldungen nach soll ein Pkw gegen einen Baum geprallt sein. Der Fahrer sei in seinem Kia Sorento eingeklemmt und reagiere nicht auf Ansprache. Aufgrund dieser Meldung fuhren mehrere Rettungskräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei an die Unfallstelle. Beim Eintreffen der ersten Rettungsfahrzeuge, hatte sich der 61-jährige Fahrer mithilfe von Ersthelfern bereits aus seinem Pkw befreien können und wurde dem eintreffenden Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung übergeben. Bisherigen Unfallermittlungen zufolge war der alleine in seinem Fahrzeug befindliche Fahrer zuvor aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, überfuhr zwei Verkehrszeichen, bis er frontal gegen einen Baum prallt und dort zum Stehen kam. Die Verkehrszeichen, sowie das Auto erlitten Totalschäden, welche in ihrer Höhe bislang nicht beziffert werden können. Inwieweit der Baum Beschädigungen davontrug, ist bisher noch nicht bekannt und bedarf der weiteren Abklärung. Der Fahrer kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Zu seinem Gesundheitszustand liegen keine näheren Erkenntnisse vor. Durch das Unfallgeschehen dürfte er mittelschwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten haben. Der Bergung des Pkw übernahm ein verständigtes Abschleppunternehmen.

