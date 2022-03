Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Kinder beschädigen Klostermauer - Polizei bittet um Hinweise

Markdorf / Bodenseekreis (ots)

Bislang unbekannte Kinder haben am Freitag zwischen 12 und 13 Uhr am Kinderspielplatz hinter der Rettungswache in der Gehrenbergstraße eine Vielzahl von Steinen aus der Klostermauer entfernt und dabei Sachschaden in noch unbekannter Höhe angerichtet. Die fünf bis sechs Kinder im Grundschulalter wurden von einer Zeugin beobachtet und rannten daraufhin weg. Sie hinterließen ein etwa ein Quadratmeter großes und bis zu 30 cm tiefes Loch in der 60 cm dicken Ringmauer des ehemaligen Franziskanerklosters, die trotz der erheblichen Beschädigung glücklicherweise nicht einsturzgefährdet ist. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen des Vorfalls, sowie Personen, die Hinweise zu den Kindern geben können, sich unter Tel. 07544/96200 zu melden.

