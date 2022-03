Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Pfefferspray eingesetzt

In einer Gaststätte in der Marktstraße kam es am Freitagmorgen kurz nach 3 Uhr zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf Pfefferspray versprüht wurde. Ein 24 Jahre alter Gast geriet, nachdem er eine junge Frau anzüglich angesprochen und angefasst hatte, mit zwei 29 und 24-jährigen Begleitern der Frau in Streit. Als der Mann die beiden Begleiter daraufhin ins Gesicht schlug, ging ein Angestellter der Gaststätte dazwischen und versprühte, nachdem sich die Situation nicht beruhigen ließ, Pfefferspray. Dadurch verletzte er alle drei Streithähne. Auf ihn sowie den 24-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen eines Körperverletzungsdelikts zu.

Ravensburg

Beim Wenden Rollerfahrer übersehen

Beim Rückwärtsfahren den Lenker eines Motorrollers nicht wahrgenommen und touchiert hat eine 63 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstag kurz nach 14 Uhr in der Lortzingstraße. Die VW-Lenkerin war in Richtung Hindenburgstraße unterwegs und wollte in einer Hofeinfahrt wenden, als sie beim Zurücksetzen ihres Wagens auf die Straße den 52 Jahre alten Rollerfahrer übersah. Dieser stürzte und verletzte sich dabei schwer. An seinem Roller und dem Pkw entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro.

Grünkraut

Unfall beim Abbiegen

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag kurz nach 15.30 Uhr auf der B 32 bei Grünkraut ereignet hat. Ein 57 Jahre alter Citroen-Lenker, der in Richtung Ravensburg unterwegs war, bog nach links nach Gommetsweiler ab und übersah dabei die auf der Bundesstraße entgegenkommende 23-jährige Fahrerin eines Audi. Beide Wagen wurden bei dem Zusammenstoß so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Leutkirch

Nach gefährlichem Spurwechsel - Autofahrer geflüchtet

Hinweise zu einem Autofahrer, der durch seinen rücksichtslosen Spurwechsel für einen Unfall gesorgt und im Anschluss das Weite gesucht hat, erbittet aktuell die Verkehrspolizei Kißlegg. Der flüchtige Fahrer war am Donnerstag gegen 17.45 Uhr auf der A 96 in Richtung Memmingen unterwegs und wechselte zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Leutkirch-Süd auf die linke Fahrspur. Dabei übersah er einen von hinten heranfahrenden Audi Q5, dessen 32 Jahre alter Fahrer eine Gefahrenbremsung einleiten musste, um eine Kollision zu verhindern. Dabei geriet der Audi ins Schlingern und kam nach rechts von der Straße ab. Er überfuhr einen Leitpfosten und einen Grünstreifen. Durch aufgewirbeltes Erdreich wurde der Daimler eines nachfahrenden 30-Jährigen beschädigt. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt, während sich dieser am Audi auf rund 6.000 Euro belaufen dürfte. Der Fahrer, der mit seinem Spurwechsel die Ursache für den Unfall gesetzt hat, soll laut den beiden Lenkern einen silbernen Multivan gefahren haben. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07563/9099-0 entgegengenommen.

Leutkirch

Radmuttern gelockert - Polizei sucht Zeugen

Den schlimmen Verdacht, dass am Mittwoch an ihrem Auto die Radmuttern gelockert wurden, hegt eine 36-Jährige und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Frau hatte ihren Ford S-Max in der Lauthstraße geparkt, als ein Unbekannter wohl zwischen 7 und 13 Uhr die Radmuttern an allen vier Reifen ihres Fords löste. Die 36-Jährige bemerkte die lockeren Muttern, als sie im Anschluss davonfuhr. Der Polizeiposten Bad Wurzach, der nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt, bittet unter Tel. 07564/2013 um Hinweise auf den Verursacher.

Bad Wurzach

Kehrmaschinenlenker verursacht Unfall

Sachschaden von rund 6.000 Euro dürfte bei einem Verkehrsunfall entstanden sein, der sich am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in der Herrenstraße ereignet hat. Der Lenker einer Kehrmaschine, der dabei war, die Straße zu reinigen, fuhr beim Rangieren auf den geparkten Citroen eines Essenslieferanten auf. Verletzt wurde niemand.

Wangen

Möglicher Einbruch in Gaststätte

Wegen eines möglichen Einbruchs in eine Gaststätte in der Webergasse hat die Polizei Wangen Ermittlungen angestellt. Wohl schon am frühen Sonntag hat ein Unbekannter am Fenster einer Toilette manipuliert und war so entweder in das Gebäude oder aus dem Gebäude gelangt. Der entstandene Schaden an dem Fenster dürfte sich auf einige hundert Euro belaufen. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

Argenbühl

Vorfahrt genommen

Einem Opel-Lenker die Vorfahrt genommen hat ein 20 Jahre alter VW-Fahrer am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Göttlishofer Straße. Der junge Lenker war von Göttlishofen nach Albris unterwegs, als er an der Kreuzung mit der Rosenhalde den Opel des 59-Jährigen übersah und mit dessen Wagen in der Kreuzung zusammenstieß. Dabei verletzte sich der 17-jährige Beifahrer im Opel und musste medizinisch behandelt werden. An den beiden Autos entstand ein Schaden von insgesamt rund 9.000 Euro.

Isny

Kollision mit Kran

Mit einem Mobilkran zusammengestoßen ist ein 74 Jahre alter Land Rover-Fahrer am Donnerstag kurz vor 12 Uhr in der Leutkircher Straße. Der Rover-Lenker wollte langsam an dem fahrenden Kran, der von einem 68-Jährigen gelenkt wurde, vorbei, und stieß dabei mit diesem zusammen. Durch die Kollision entstand am Auto des 74-Jährigen ein Totalschaden von rund 40.000 Euro. Der Schaden am Kran dürfte indes gering ausfallen.

Aulendorf

Brand von Photovoltaikanlage

Ein technischer Defekt dürfte die Brandursache dafür gewesen sein, dass die Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Einfamilienhauses im Alemannenring am Donnerstag gegen 16 Uhr in Brand geraten war. Eine Nachbarin wurde auf den Qualm, ausgehend vom Dach des Hauses, aufmerksam, und wählte den Notruf. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand der Anlage und eines kleineren Dachteils zügig gelöscht werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

