Friedrichshafen

Betrunkene Autofahrerin wehrt sich gegen Maßnahmen der Polizei

Mit strafrechtlichen Folgen muss eine 36-jährige Frau rechnen, die am Donnerstagnachmittag zunächst offenbar betrunken mit ihrem Auto im Stadtgebiet unterwegs war und sich im Anschluss mit der Polizei anlegte. Auf den Hinweis von Zeugen, dass die Frau alkoholisiert gefahren sei, trafen die Polizisten die offensichtlich betrunkene 36-Jährige an. Sie versuchte daraufhin zu Fuß die Flucht zu ergreifen, wehrte sich gegen die weiteren Maßnahmen und beleidigte die Polizeibeamten mehrfach. Da sich die Frau auch bei der folgenden Blutentnahme in einem Krankenhaus nicht beruhigen ließ, und sie sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie im Anschluss in eine Fachklinik gebracht. Die 36-Jährige erwartet nun neben einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auch eine Strafanzeige wegen Beleidigung und Wiederstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Friedrichshafen

Aggressiver Mann in Gewahrsam

Die Nacht auf Freitag in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Friedrichshafen musste ein 31-Jähriger verbringen, der am Abend in einem Wohnhaus in der Bismarckstraße mehrfach negativ aufgefallen war. Zunächst verhielt er sich bedrohlich gegenüber Mitbewohnern und war kurz darauf in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt. Beim Eintreffen der verständigten Polizeibeamten verhielt er sich hochaggressiv und sprach weitere Drohungen gegenüber seinen Kontrahenten aus. Da er kurze Zeit später erneut für einen Polizeieinsatz sorgte, als er in der Unterkunft randalierte, und er offensichtlich keine Einsicht für sein Fehlverhalten zeigte, musste der mit weit über zwei Promille deutlich alkoholisierte 31-Jährige die Polizisten begleiten. Auch auf dem Polizeirevier ließ er sich nicht beruhigen. Völlig in Rage beleidigte und bedrohte er die Polizisten über einen Zeitraum von mehreren Stunden über die Zellen-Sprechanlage. Neben Strafanzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung, kommen auf ihn die Kosten für seine Übernachtung bei der Polizei zu.

Friedrichshafen

Alkoholisierter Autofahrer greift erneut zur Flasche

Gleich zwei Blutproben musste ein 37-jähriger BMW-Fahrer über sich ergehen lassen, nachdem er am Donnerstag mutmaßlich alkoholisiert in eine Kontrollstelle fuhr. Die Polizeibeamten stellten im Gespräch alkoholtypische Auffälligkeiten bei dem Mann fest, die folgende Atemalkoholmessung ergab über 1,1 Promille. Bei der Belehrung und der Erläuterung der auf das Messergebnis folgenden Maßnahmen, griff der Fahrer unvermittelt zu einer Flasche mit offenbar alkoholischen Inhalts. Dabei erhoffte er sich irrtümlich, dass seine Aktion die weiteren Ermittlungen behindere. Die Folge war jedoch nur, dass er nicht eine, sondern zwei Blutentnahmen über sich ergehen lassen musste. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Die Beamten untersagten dem 37-Jährigen die Weiterfahrt, beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Eriskirch

Betrunken unterwegs

Die Weiterfahrt untersagt haben Polizeibeamte einem 70-Jährigen am Donnerstagnachmittag in Eriskirch. Den Polizisten war der Autofahrer aufgefallen, weil dieser keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten darüber hinaus auch alkoholtypische Auffälligkeiten bei dem Senior fest. Eine Atemalkoholmessung ergab rund 1,9 Promille, weshalb dem Mann in einer Klinik eine Blutprobe entnommen wurde. Er musste seinen Führerschein abgeben und ihn erwartet nun, wenn die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigt, eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Uhldingen-Mühlhofen

Bootsanhänger streift Lkw - Fahrer flüchtet

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr in der Seefelder Straße ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Beim rückwärts Ausparken touchierte ein Lkw-Fahrer mit seiner Ladung, offenbar einem Boot, einen geparkten Lastwagen. Trotz eines verursachten Sachschadens setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Den Unfallspuren zufolge dürfte das geladene Boot ebenfalls eine deutliche Beschädigung aufweisen. Einem Zeugen zufolge wurde der unbekannte Flüchtige von einer weiteren Person bei seinem Manöver eingewiesen. Zur Unfallzeit herrschte an der Unfallörtlichkeit größeres Personenaufkommen, weshalb sich die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 von möglichen Zeugen Hinweise zum Verursacher erhofft.

Uhldingen-Mühlhofen

Kontrolle über Wagen verloren - Unfall

Mutmaßlich ein medizinisches Problem war am Donnerstagabend gegen 18 Uhr die Ursache für einen Verkehrsunfall in der Bergstraße. Ein 24-jähriger Opel-Lenker war in Richtung L 201 unterwegs und verlor offenbar aus gesundheitlicher Ursache die Kontrolle über seinen Wagen. In der Folge fuhr er beschleunigt die Böschung hinauf, wo sich sein Wagen überschlug und auf der Fahrbahn auf dem Dach liegen blieb. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Sein Wagen, an dem rund 3.500 Euro Sachschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. An den Bergungsmaßnahmen war auch die Feuerwehr beteiligt.

Markdorf

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro war die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 14.45 Uhr in der Zeppelinstraße ereignet hat. Ein 82-jähriger VW-Fahrer wechselte von der rechten auf die linke Fahrspur, da sich der Verkehr in Richtung Markdorf aufgrund eines Feuerwehreinsatzes staute. Beim Fahrstreifenwechsel übersah er den Wagen eines 30-Jährigen, woraufhin es zur Kollision der Fahrzeuge kam. An beiden Pkw beläuft sich der Sachschaden den ersten Einschätzungen zufolge auf etwa 7.500 Euro. Verletzt wurde, entgegen der ersten Meldungen, niemand.

