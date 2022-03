Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Betäubungsmittel aufgefunden

Eine kleinere Menge Betäubungsmittel haben Polizisten des Polizeireviers Sigmaringen am Donnerstagnachmittag bei einer Personenkontrolle im Stadtgebiet bei einem 19-Jährigen sichergestellt. Die Beamten wurden aufgrund des starken Marihuana-Geruchs und durch Konsumutensilien, die in der Nähe gelegen hatten, auf den jungen Mann aufmerksam und durchsuchten deshalb seinen Rucksack. Er muss nun mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft rechnen.

Meßkirch

Polizei warnt erneut vor Whatsapp-Betrug

Wiederholt haben sich unbekannte Betrüger auf Whatsapp als vermeintliche Familienangehörige mit neuer Rufnummer ausgegeben und eine ältere Frau zur Zahlung einer offenen Rechnung aufgefordert. Die 66-Jährige hatte am Dienstag eine Whatsapp-Nachricht von ihrer vermeintlichen Tochter erhalten, in der die Familienangehörige angab, dass ihr altes Handy kaputtgegangen sei und sie daher nun eine neue Nummer habe. Zudem habe sie mit dem neuen Handy noch keinen Zugriff auf ihre Apps, weshalb sie die Bezahlung für zwei offene Rechnungen in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrags nicht ausführen könne. Die 66-Jährige wollte ihrer angeblichen Tochter den Gefallen tun und tappte in die Falle der Betrüger. Erst einen Tag nach der Überweisung stellte sie fest, dass ihre Tochter keine neue Handynummer besitzt und sie auch nicht um die getätigte Überweisung gebeten hatte. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser perfiden Betrugsmasche. Sprechen oder telefonieren Sie bei derartigen Kontaktaufnahmen bitte stets direkt mit Ihren Angehörigen und vergewissern Sie sich somit, dass Sie auch tatsächlich von Ihren Angehörigen angeschrieben wurden. Verwenden Sie für die Kontaktaufnahme gegebenenfalls zunächst die alte, Ihnen bekannte Rufnummer. Lassen Sie sich vor allen Dingen bei Überweisungen und Geldgeschäften nicht unter Zeitdruck setzen und verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei. Informieren Sie insbesondere Ihre älteren Angehörigen und Bekannten über diese Betrugsmasche. Weitere Informationen und Tipps zu dieser und weiteren Betrugsarten finden Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie telefonisch bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07571/104-302.

Schwenningen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 5.15 Uhr an der Einmündung Talstraße / Kapellenweg ereignet hat. Beim Einfahren vom Kapellenweg in die Talstraße schätzte die 51-jährige Fahrerin eines Ford offensichtlich die Distanz zu einem Hyundai falsch ein, dessen Fahrer über die Stettener Straße in die Talstraße abgebogen war und Vorfahrt hatte. Die 51-jährige fuhr eigenen Angaben zufolge in dem Glauben, dass der Abstand zum Abbiegen noch ausreiche, in den Einmündungsbereich ein, wo es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Während die beiden Pkw abgeschleppt werden mussten, blieben die 51-Jährige und der 38-jährige Hyundai-Fahrer glücklicherweise unverletzt.

Neufra

Polizei sucht nach Überholvorgang Zeugen

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs hat der Polizeiposten Gammertingen nach einem Überholvorgang auf der B 32 zwischen Gauselfingen und Neufra die Ermittlungen aufgenommen. Am Mittwoch gegen 19.15 Uhr soll der bislang unbekannte Fahrer eines Mercedes von Gauselfingen in Richtung Neufra mehrfach einem VW-Polo dicht aufgefahren sein und die Lichthupe betätigt haben. In einem Kurvenbereich soll der Mercedes-Fahrer dann überholt haben, sodass sowohl der VW als auch ein entgegenkommender Pkw stark abbremsen und ausweichen mussten. Die Polizei sucht nun insbesondere den Pkw-Lenker, der ausgehend von den Schilderungen aufgrund des überholenden Mercedes stark abbremsen und ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Der Polizeiposten Gammertingen ist unter Tel. 07574/921687 erreichbar und nimmt auch weitere Hinweise möglicher Zeugen entgegen.

Pfullendorf

Brand einer Gartenhütte

Zum Brand einer Gartenhütte wurden am Donnerstag gegen 14 Uhr die Feuerwehr und Polizei in die Straße "Theuerbach" gerufen. Wie sich herausstellte, griff das Feuer von einem Metallfass, in dem der Eigentümer Holz verbrannt hatte, auf die angrenzende Gartenhütte über. Nachdem der Mann ein Ausbreiten der Flammen zunächst noch selbst verhindern konnte, löschte die Feuerwehr den Brand. Ein Sachschaden entstand nicht, da die bereits stark beschädigte Gartenhütte ohnehin entsorgt werden sollte.

