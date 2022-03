Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 24.03.2022

Illmensee/ Landkreis Sigmaringen (ots)

Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schwerer Brandstiftung

Nach dem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Hauptstraße in der Nacht von Montag auf Dienstag (siehe Pressemitteilung des PP Ravensburg vom 22.03.) ermittelt die Kriminalpolizei wegen besonders schwerer Brandstiftung gegen zwei 27- und 28-jährige Männer. Bei den Ermittlungen zur Brandursache fiel auf, dass aus den Büroräumlichkeiten der im Erdgeschoss befindlichen Firma offensichtlich ein höherer Bargeldbetrag sowie drei Laptops entwendet wurden. Die weiteren polizeilichen Maßnahmen führten zu den beiden 27 und 28 Jahre alten Männern, die nach derzeitigem Ermittlungsstand im Verdacht stehen, den Brand in den Büroräumlichkeiten absichtlich gelegt zu haben, um den Diebstahl zu verdecken. Noch am Dienstag wurden die beiden Tatverdächtigen durch Einsatzkräfte der Polizei festgenommen. Hierbei konnte bei dem Älteren ein Teil des Diebesguts sichergestellt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurden die beiden Tatverdächtigen am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der jeweils einen Haftbefehl erließ. Aktuell sind die Haftbefehle unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird nach Begutachtung der Brandstelle derweil auf etwa 150.000 Euro beziffert.

Erster Staatsanwalt Ronny Stengel, Tel. 07471/944-218

Polizeioberkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

Nachfolgend die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 22.03.2022:

Illmensee

Brand in Mehrparteienhaus

Zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 0.45 Uhr in die Hauptstraße gerufen. Eine Bewohnerin hatte starken Rauch im Treppenhaus bemerkt und deshalb die Rettungskräfte verständigt. Während die Bewohner das Gebäude mithilfe der Feuerwehr über das Treppenhaus und zum Teil über die Außenbalkone verlassen konnten, begannen die ersten Löscharbeiten in den Räumlichkeiten einer im Erdgeschoss befindlichen Firma. Dort entstand in einem Büro aus bislang noch unbekannter Ursache ein Schwelbrand. Der hierdurch entstandene Sachschaden im unteren Gebäudeteil wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt, die darüber befindlichen Wohnungen sind weiterhin bewohnbar. Alle Bewohner blieben glücklicherweise unverletzt. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell