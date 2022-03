Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Illegal auf E-Scooter unterwegs

Mit Konsequenzen muss ein 35-jähriger Mann rechnen, der am Mittwochnachmittag unerlaubt mit einem E-Scooter im Stadtgebiet unterwegs war. Polizeibeamte waren aufmerksam geworden, als der Mann unerlaubt mit einer zweiten Person auf dem Roller entgegenkam. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten darüber hinaus fest, dass er sein Fahrzeug nicht versichert hatte und offenbar alkoholisiert war. Sie untersagten dem Mann die Weiterfahrt und nahmen ihn zur Atemalkoholmessung auf das Revier mit, wo er 0,5 Promille pustete. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung zu.

Friedrichshafen

Radfahrer nach Unfall verletzt - Verursacher gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Zeppelinstraße, bei dem ein grauer Opel und ein Radfahrer beteiligt waren, bittet die Polizei um Hinweise zum Pkw-Lenker. Der Fahrer des Opel befuhr die Zeppelinstraße stadteinwärts und übersah beim Rechtsabbiegen in die Olgastraße den 25-jährigen Radler. Bei der folgenden Kollision stürzte der junge Mann zu Boden. Der Opelfahrer, der als grauhaarig und etwa 50 Jahre alt beschrieben wird, war mit einer älteren Beifahrerin unterwegs, stieg aus seinem Wagen und kümmerte sich zunächst um den 25-Jährigen. Da zunächst keine Verletzungen oder Schäden bekannt waren, tauschten die Unfallbeteiligten keine Daten aus und gingen danach getrennte Wege. Erst im Nachgang verspürte der Radfahrer zunehmend Schmerzen und verständigte am Abend die Polizei. Der Opelfahrer sowie Personen, die Zeugen des Unfalls wurden oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Kontrahenten schlagen aufeinander ein

Nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern im Alter von 20 und 26 Jahren am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr im Bereich des Graf-Zeppelin-Hauses ermittelt die Polizei Friedrichshafen strafrechtlich. Die Kontrahenten waren aus bislang nicht bekannten Gründen in Streit geraten und schlugen in der Folge gegenseitig heftig aufeinander ein. Da sich der Ältere auch beim Eintreffen der alarmierten Polizei nicht beruhigen ließ und durch sein aggressives Verhalten weiter negativ auffiel, mussten die Beamten ihn zu Boden bringen und ihm zunächst Handschließen anlegen. Beide Streithähne, die eine medizinische Versorgung ablehnten, erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung. Der 26-Jährige erhielt zudem einen Platzverweis.

Meckenbeuren

Auf Flughafengelände randaliert

Auf dem Gelände des Flughafenterminals randaliert hat ein 32-jähriger Mann am frühen Donnerstagmorgen gegen 1.30 Uhr. Er soll von einem Parkplatz Flaschen auf das Gelände geworfen und eine Schiebetür zum Ankunftsterminal beschädigt haben. Die verständigten Polizisten trafen den Mann noch in Tatortnähe an. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Der 32-Jährige gelangt zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Markdorf

Vorfahrt missachtet - Sachschaden

Rund 5.000 Euro Sachschaden entstand beim Zusammenstoß zweier Autos am Dienstag gegen 17.45 Uhr in der Ittendorfer Straße. Eine 40 Jahre alte Mercedes-Lenkerin fuhr von der Hahnstraße nach rechts auf die Vorfahrtsstraße ein und hatte dabei den 31-jährigen VW-Fahrer übersehen, der von der gegenüberliegenden Mangoldstraße nach links auf die Ittendorfer Straße eingefahren war. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, bei der jeweils etwa 2.500 Euro Sachschaden entstand. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Meersburg

Offenbar alkoholisiert unterwegs

Weil er im Verdacht steht, sich am Mittwochnachmittag alkoholisiert hinters Steuer gesetzt zu haben und gefahren zu sein, ermittelt die Polizei gegen einen 24-Jährigen. Ein Zeuge war in Daisendorf auf den Mann aufmerksam geworden, als er von dem offenbar betrunkenen jungen Mann angesprochen und um die Verständigung eines Taxis gebeten worden war. Da sich der 24-Jährige anschließend trotz seiner mutmaßlichen Verkehrsuntauglichkeit in seinen Wagen setzte und davonfuhr, verständigte der Zeuge die Polizei. Die Beamten trafen den Fahrer zuhause in seinem Wagen an. Sie stellten deutlichen Alkoholgeruch bei ihm fest, weshalb der junge Mann die Ermittler in eine Klinik begleiten und Blutproben abgeben musste. Sollte die Untersuchung den Verdacht bestätigen, erwartet ihn eine Anzeige. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizeibeamten.

Meersburg

Unfallflucht - Zeuge verständigt die Polizei

Obwohl sie am Mittwochabend in der Unteruhldinger Straße beim Ausparken einen Mercedes touchiert und dabei rund 1.000 Euro Sachschaden verursacht hatte, fuhr eine 65-Jährige einfach weiter. Da ein aufmerksamer Zeuge den Vorfall beobachtet und das Kennzeichen der Frau notiert hatte, ermitteln die Beamten nun strafrechtlich gegen die Frau. An ihrem Wagen entstand ebenfalls Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Meersburg

Radfahrer kollidieren - Senior verletzt

Nach dem Zusammenstoß zweier Radfahrer am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in der Schützenstraße musste ein 82-Jähriger vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Eine 15 Jahre alte Rennradfahrerin bog von der Daisendorfer Straße in die Schützenstraße ein und übersah den entgegenkommenden Pedelec-Fahrer. Beide kamen infolge der Kollision zu Fall. Während die 15-Jährige unverletzt blieb, zog sich der Senior, trotz des getragenen Helms, Kopfverletzungen zu.

Bodenseekreis

Betrug über Smartphone-Nachricht

Mit einer dreisten Betrugsmasche haben Unbekannte auch in den vergangenen Tagen versucht, Bürgern im Bodenseekreis das Geld aus der Tasche zu ziehen. In einer Nachricht über einen Smartphone-Messenger ging bei zahlreichen Opfern eine Nachricht von ihren angeblichen Töchtern oder Söhnen ein. In dieser stand, dass sie eine neue Nummer hätten und nun dringend Geld für die Begleichung einer Rechnung benötigen würden. Leider waren die Betrüger, unter anderem am Dienstag bei einem Fall im Bereich Überlingen, erfolgreich und bekamen das Gegenüber durch geschickte Gesprächsführung dazu, eine Überweisung im vierstelligen Eurobereich auf das angegebene Konto zu veranlassen. Die Polizei rät eindringlich dazu, ein gesundes Maß an Misstrauen walten zu lassen. Nehmen sie sich die Zeit, um persönlich Kontakt zu ihren Angehörigen aufzunehmen, und lassen Sie sich nicht von ihrem vermeintlich vertrauten Gegenüber unter Druck setzen. Überweisen sie vorher kein Geld! Sollten sie dennoch Verdacht schöpfen, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, verständigen Sie umgehend die Polizei, die Sie zum weiteren Vorgehen berät. Weitere Informationen zum Thema Betrug finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell