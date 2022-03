Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unbekannte brechen Scheunentor auf

Ein Scheunentor in der Straße "Geißental" haben im Zeitraum zwischen vergangenem Freitag und Mittwoch bislang unbekannte Täter aufgebrochen. Aus dem Innern der Scheune entwendeten die Täter Werkzeug im Wert von rund 50 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Mengen

Streit endet in Gerangel

Wegen wechselseitiger Körperverletzung und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen zwei 67 und 23 Jahre alte Männer. Weil der 67-Jährige am Mittwoch kurz nach 19 Uhr mit seinen zwei Hunden einen Imbiss in der Meßkircher Straße betrat, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Im weiteren Verlauf beleidigten sich die beiden Streithähne gegenseitig, woraufhin es zum Gerangel kam. Dabei wurde der Ältere leicht verletzt. Eine alarmierte Polizeistreife erteilte dem 67-Jährigen einen Platzverweis und zeigte das Duo bei der Staatsanwaltschaft an.

Neufra

Rechts vor links missachtet - zwei Verletzte

Eine 16-jährige Kleinkraftradfahrerin hat am Mittwoch kurz nach 13.30 Uhr in der Rädlesbergstraße die Vorfahrt eines aus der Von-Speth-Straße kommenden 47-jährigen Suzuki-Lenkers missachtet. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge erlitten die Jugendliche sowie ihre gleichaltrige Sozia leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die beiden Teenager in umliegende Krankenhäuser. Während am Roller Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstand, wird dieser am Suzuki auf etwa 1.200 Euro beziffert.

Ostrach

Altpapiercontainer in Brand gesteckt

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein Jugendlicher am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in der Albert-Reis-Straße verursacht. Der 14-Jährige warf zwei brennende Streichhölzer in eine Altpapiertonne, wodurch sich das Papier entzündete. Zunächst versuchte der Junge, die Flammen mit Hilfe zweier Zeugen zu löschen. Erst als ein Anwohner mit seinem Gartenschlauch zu Hilfe kam, konnte der Brand gelöscht werden. Die Papiertonne wurde stark beschädigt, umliegende Häuser kamen nicht zu Schaden. Alle Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Ostrach-Levertsweiler

Kapelle beschmiert

Offenbar drei strafunmündige Kinder dürften für Schmierereien an der Kapelle in Levertsweiler verantwortlich sein. Mittels Filzstift waren dort am vergangenen Wochenende Kritzeleien auf die Wand und auf Glasfenster geschrieben worden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Zwischenzeitlich haben sich die Kinder samt Eltern bei dem Geschädigten gemeldet und zugesichert, für die Beseitigung der Schäden aufzukommen.

