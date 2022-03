Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verkehrsunfall an Busbahnhof

Gegen eine Ampelanlage gedrückt worden ist ein Auto, das am Mittwoch an der Kreuzung der Charlottenstraße mit der Georgstraße von einem Lkw angefahren wurde. Der 22 Jahre alte Fahrer des Lasters war auf der Busspur unterwegs und nahm dem 24-jährigen Lenker des VW die Vorfahrt, der die Georgstraße in Richtung Weststadt befuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der VW-Fahrer leicht. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am VW entstand Totalschaden, der sich auf rund 6.000 Euro belaufen dürfte. Der Schaden am Lkw wird auf rund 3.000 Euro geschätzt, während sich dieser an der Ampelanlage auf rund 1.000 Euro belaufen dürfte.

Wangen

Nach Unfall geflüchtet

Auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus im Rätikonweg hat ein Fahrzeuglenker zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen eine geparkte Daimler A-Klasse angefahren. Im Anschluss flüchtete der Verursacher, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Wangen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht, Hinweise werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

Wangen

Nach Fahrraddiebstahl Zeugen gesucht

Am Mittwoch zwischen 7.30 und 14.30 Uhr wurde in der Braungasse ein abgeschlossenes Fahrrad gestohlen. Der Täter brach das an dem blau/weißen Rad der Marke HaiBike angebrachte Ringschloss auf, welches das Fahrrad an einem Blumenkasten sicherte. Das Polizeirevier Wangen ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

Argenbühl

Nach Schüssen - Gruppe Jugendlicher gesucht

Mit einer Schusswaffe bedroht haben soll ein bislang unbekannter Täter einen 51-Jährigen am frühen Donnerstagmorgen in Eisenharz. Der Unbekannte war zusammen mit einer Gruppe von rund sechs Jugendlichen lärmend in Eisenharz unterwegs. Der 51-Jährige, der die alkoholisierte und Feuerwerkskörper zündende Gruppe ansprach und zur Ruhe ermahnte, soll einem der Beteiligten eine Bierflasche aus der Hand genommen haben, als diese seiner Aufforderung nicht nachkamen. Daraufhin habe ein Beteiligter der schwarz bekleideten Gruppe eine Waffe, bei der es sich augenscheinlich um eine Schreckschusspistole gehandelt haben soll, auf ihn gerichtet und ihn bedroht. Der 51-Jährige ging daraufhin nach Hause und verständigte die Polizei. Diese konnte die Jugendlichen trotz intensiver Suche nicht mehr feststellen. Es wird nun wegen Bedrohung ermittelt, Hinweise werden unter Tel. 07522/984-0 ans Polizeirevier Wangen erbeten.

Isny

Trunkenheit

Über 1,8 Promille Atemalkohol wurde bei einem Autofahrer gemessen, den eine Polizeistreife am Mittwoch gegen 23 Uhr in der Bahnhofstraße kontrollierte. Der 27-Jährige musste daraufhin seinen Wagen stehen lassen und die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe begleiten. Sollte diese den hohen Wert bestätigen, kommt eine Strafanzeige auf den Fahrer zu. Seinen Führerschein und seine Autoschlüssel musste er nach der Kontrolle schon abgeben.

Kißlegg

Feuerwehreinsatz an Holzmühleweiher

Wegen mehrerer Glutnester in einem Waldgebiet beim Holzmühleweiher ist die Polizei am Mittwoch gegen 14.30 Uhr ausgerückt. Aus bislang nicht bekannten Gründen entstanden diese im Wald, wurden aber von Spaziergängern rechtzeitig entdeckt, bevor es zu einem offenen Feuer kam. Die gerufene Feuerwehr, die mit 35 Einsatzkräften vor Ort war, löschte die Glut ab.

Kißlegg

Fahrer nach Autoüberschlag verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer davongetragen, der sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr mit seinem Wagen neben der Landesstraße zwischen Arnach und Immenried überschlagen hat. Der 19 Jahre alte Mitsubishi-Lenker kam während seiner Fahrt nach Immenried auf das rechte Bankett und steuerte so stark gegen, dass er mit seinem Pkw links von der Straße abkam. Dabei überschlug sich sein Auto und kam auf dem Dach zum Liegen. Den verletzten 19-Jährigen brachte ein Rettungshubschrauber nach dem Unfall in ein Krankenhaus. Am Mitsubishi entstand Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden.

Leutkirch

Schlagabtausch auf offener Straße

Immer wieder aufeinander losgegangen sein sollen insgesamt sechs Personen am Mittwochnachmittag in der Brühlstraße. Wegen einer Zwistigkeit gerieten die Beteiligten, bei denen es sich um fünf Männer und eine Frau im Alter zwischen 16 und 39 Jahren handelte, aneinander und schlugen sich auf der Straße. Nachdem sie kurzzeitig voneinander abgelassen hatten, kam es in der Folge noch ein paar Mal zur Rangelei, bei der mindestens ein Beteiligter leicht verletzt worden ist. Die genauen Umstände klärt aktuell das Polizeirevier Leutkirch, das wegen Körperverletzung ermittelt.

Weingarten

Pkw abgebrannt - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr in der Ravensburger Straße ein geparkter Skoda ausgebrannt ist, schließt die Polizei eine vorsätzliche Brandstiftung nicht aus. Der Wagen geriet aus bislang nicht bekannten Gründen in Brand und stand nach kurzer Zeit in Vollbrand. Er musste von der verständigten Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern aktuell noch an. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 an die Polizei Weingarten zu wenden.

Bad Waldsee

Gefährliches Überholmanöver - Fahrer flüchtet trotz Unfalls

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt der Polizeiposten Bad Waldsee aktuell gegen einen 46-Jährigen, nachdem dieser am Mittwoch gegen 16.45 Uhr zwischen Reute und Bad Waldsee einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mercedes-Lenker war auf der K 7941 in Richtung Reute unterwegs und überholte einen vorausfahrenden Motorroller-Fahrer. Beim Ausscheren übersah er offenbar den entgegenkommenden VW Tiguan, dessen 32 Jahre alte Fahrerin ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Während ihr Wagen bei dem Manöver von der Fahrbahn abkam und einen Leitpfosten streifte, setzte der 46-Jährige seine Fahrt unbehelligt fort. Ein aufmerksamer Zeuge konnte dem Wagen folgen und sich das Kennzeichen notieren. Sowohl die VW-Fahrerin als auch ihr fünf Jahre altes Kind im Wagen blieben glücklicherweise unverletzt. An ihrem Auto entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Die Polizei traf den Unfallverursacher kurze Zeit später an. Neben der Beschlagnahme seines Führerscheins muss er nun mit strafrechtlichen Folgen rechnen.

Baindt

Flagge besprüht

Unbekannte haben die vor dem Gemeindehaus aufgehängte ukrainische Flagge mit schwarzer Farbe besprüht. Die Polizei Weingarten ermittelt aktuell wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell