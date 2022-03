Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallverursacher hinterlässt Zettel mit falscher Rufnummer

Lediglich einen Zettel mit einer falschen Rufnummer hat ein bislang Unbekannter am Mercedes hinterlassen, den er am Dienstag zwischen 16.15 Uhr und 18 Uhr auf dem Parkplatz "Hinterer Hafen" mutmaßlich beim Rangieren angefahren hatte. Bei dem Unfall verursachte er am Mercedes GLC rund 3.500 Euro Schaden und fuhr weg. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise zum Verursacher unter Tel. 07541/701-0 entgegen. Die Polizei warnt: Nach einem Unfall reicht das einfache Anbringen eines Zettels mit Ihren Kontaktdaten, der schnell witterungsbedingt verschwinden und unleserlich werden kann, nicht aus. Sollten Sie einen Verkehrsunfall verursacht haben, warten Sie auf Ihren Unfallgegner. Sollte dieser innerhalb einer angemessenen Wartezeit nicht zu seinem Wagen kommen, notieren Sie sich das Kennzeichen und wenden Sie sich von der Unfallstelle telefonisch an die nächste Polizeidienststelle. Die Beamten kommen vor Ort, nehmen den Unfall auf und leiten die Schadensregulierung in die Wege. Andernfalls riskieren sie eine Anzeige, die neben den Kosten des Unfalls noch wesentlich mehr Umstände und eine empfindliche Strafe nach sich zieht.

Friedrichshafen

Radfahrer verletzt sich bei Unfall

Leichte Verletzungen zog sich ein 17-jähriger Pedelec-Fahrer zu, als er am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr am Graf-von-Soden-Platz mit einem Audi kollidierte. Der junge Radler fuhr, ohne abzusteigen, über den Fußgängerüberweg in Richtung Barbarossastraße und stieß dabei mit dem Pkw eines 64-Jährigen zusammen, der gerade den Kreisverkehr verlassen wollte. Ein Rettungsdienst brachte den jungen Mann in eine Klinik. Während am Auto rund 2.000 Euro Sachschaden entstand, beläuft sich dieser am Pedelec auf mehrere hundert Euro.

Friedrichshafen

Motorradfahrer fährt auf

Glück im Unglück hatte ein 20 Jahre alter Motorradfahrer, als er am Dienstag gegen 7.45 Uhr in der Paulinenstraße einen Verkehrsunfall verursachte. Stadtauswärts unterwegs erkannte er zu spät, dass der vorausfahrende VW-Lenker seinen Wagen auf Höhe der Aistegstraße abbremsen musste, und fuhr diesem auf. Der Gesamtsachschaden wird auf unter 2.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr kümmerte sich um die aus dem Motorrad auslaufenden Betriebsstoffe.

Friedrichshafen

Pkw zerkratzt

Das Heck eines auf dem Parkplatz der Bodenseeschule St. Martin im Zeisigweg abgestellten Skoda Citigo hat ein Unbekannter in der Zeit zwischen Montag, 6.30 Uhr, und 16 Uhr zerkratzt. Bei seiner offenbar mutwilligen Aktion richtete der Täter Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro an. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Brennendes Laub im Lichtschacht

Mutmaßlich ein unsachgemäß entsorgter Zigarettenstummel war am Dienstag gegen 9.45 Uhr die Ursache für einen Brand in einem Lichtschacht in der Oberhofer Straße. Angestellte einer dort ansässigen Firma hatten die Rauchentwicklung und das kleine Feuer im Laub bemerkt und konnten die Flammen bereits vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr löschen. Sachschaden entstand glücklicherweise nicht. Die Einsatzkräfte lüfteten das verrauchte Untergeschoss und konnten im Anschluss wieder abrücken. Wer für den Brand verantwortlich ist, konnte bislang nicht in Erfahrung gebracht werden.

Meckenbeuren

Smart-Haube ausgebaut und gestohlen

Die schwarze Fronthaube eines in der Arndtstraße geparkten Smart hat ein Umbekannter am Dienstag zwischen 0.30 Uhr und 5.30 Uhr sachgemäß abmontiert und gestohlen. Die Polizei Meckenbeuren hat die Ermittlungen wegen Diebstahls eingeleitet und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verbleib des entwendeten Autoteils geben können, sich unter Tel. 07542/94320 zu melden.

Langenargen

Unfall beim Einfädeln

Rund 4.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstag gegen 10.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 in Höhe Oberdorf. Ein 53 Jahre alter BMW-Fahrer wollte aufgrund einer zu erwartenden Staubildung abfahren und entschied sich am Ende der Ausfahrt dazu, doch wieder auf die Bundesstraße aufzufahren. Beim Anfahren und dem unachtsamen Wechsel des Fahrstreifens stieß er mit einem nachfolgenden Lastwagen zusammen. Während am Lkw rund 1.000 Euro Sachschaden entstand, fiel dieser am Wagen des Unfallverursachers höher aus. Verletzt wurde niemand.

Langenargen

Bargeld und Tablets aus Wohnung gestohlen

Zwei Tablets der Marke Samsung und Bargeld im dreistelligen Euro-Bereich hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr aus einer Wohnung in der Gartenstraße gestohlen. Der Täter verschaffte sich offenbar unbemerkt Zutritt zur unverschlossenen Wohnung und flüchtete nach der Tat. Zeugen hatten einen schwarz gekleideten Mann mit einem dunklen Rucksack im Bereich des Hauses beobachtet. Ob dieser in Verbindung mit der Tat steht, ist bislang nicht bekannt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 mit den Ermittlern des Polizeipostens Langenargen in Verbindung zu setzen.

Überlingen

VW-Bus beschädigt

Nachdem ein unbekannter am Montagnachmittag einen schwarzen VW Multivan an der Schiebetür und im Heckbereich mit einem Gegenstand erheblich beschädigt hat, ermittelt die Polizei Überlingen und bittet um Hinweise. Ab 14.45 Uhr stand der Wagen für eine halbe Stunde am Parkplatz des Friedhofs und zwischen 15.20 Uhr und 17.30 Uhr im Parkhaus West in der Christophstraße. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich den ersten Einschätzungen zufolge auf rund 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Polizei zu wenden.

Meersburg

Vorfahrt missachtet

Bei einer Kollision zweier Fahrzeuge am Dienstagmorgen gegen 9.45 Uhr in der Daisendorfer Straße entstand Sachschaden. Eine 42 Jahre alte Dacia-Lenkerin fuhr vom Dornerweg in die Daisendorfer Straße ein und übersah den Renault Master eines Vorfahrtsberechtigten. Am Wagen der Unfallverursacherin entstand bei der folgenden Kollision rund 2.000 Euro, am Renault etwa 3.500 Euro Sachschaden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

