Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Polizei ermittelt wegen Raubdelikt

Wegen eines Raubdelikts am Dienstag gegen 16 Uhr im Bereich der Straße "Allee" hat die Kriminalpolizei Sigmaringen die Ermittlungen aufgenommen. Demnach soll ein bislang unbekannter Mann eine 67-jährige Frau angesprochen und sie zur Herausgabe ihrer Wertsachen aufgefordert haben. Als die 67-Jährige dies zunächst verweigerte, soll der Täter die Frau mit einem Gegenstand geschlagen und im weiteren Verlauf die Beute an sich genommen haben. Anschließend soll der Mann mit dem Raubgut in Richtung Stadtmitte geflüchtet sein. Der Täter wird als etwa 30 Jahre alt, etwa 1,78 Meter groß und schlank beschrieben. Er soll einen Drei-Tage-Bart und kurze schwarze Haare gehabt haben. Der Mann war demnach mit schwarzen Schuhen, einer schwarzen Cargo-Hose und einem grauen Pullover bekleidet und soll südländisches Aussehen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 13.15 Uhr in der Alten Krauchenwieser Straße an der Einmündung Josefstraße entstanden. Die 63-jährige Fahrerin eines Mercedes musste beim Linksabbiegen von der Alten Krauchenwieser Straße in die Josefstraße aufgrund von Gegenverkehr nochmals kurz anhalten, was ein nachfolgender Ford-Fahrer offensichtlich zu spät erkannte. In der Folge fuhr der 46-Jährige der 63-Jährigen mit seinem Fahrzeug hinten auf. Beide Unfallbeteiligten blieben bei der Kollision glücklicherweise unverletzt.

Meßkirch

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Anzeichen für eine Beeinflussung mit Betäubungsmitteln stellten Polizisten des Polizeireviers Sigmaringen im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Dienstagabend bei einer Autofahrerin in der Graf-Eberhard-Straße fest. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht und verlief bei der 33-Jährigen positiv auf Kokain und Cannabis. Im weiteren Verlauf der Fahrzeugkontrolle fanden die Beamten bei der 33-jährigen Fahrzeuglenkerin sowie bei einem 19-jährigen Mitfahrer eine Kleinstmenge Kokain auf. Die Autofahrerin musste ihren Pkw stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sollte das Untersuchungsergebnis der Blutprobe ebenfalls positiv auf Betäubungsmittel verlaufen, muss die 33-Jährige mit einem erheblichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Sie und ihr 19-jähriger Mitfahrer gelangen zudem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Bad Saulgau

Sachbeschädigung

Unbekannte Personen haben im Zeitraum von Montag bis Dienstag mit einem Stein eine Glasscheibe an der ehemaligen japanischen Schule in der Schützenstraße eingeworfen. Die Täter verursachten hierbei einen Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Aufgrund der tiefstehenden Sonne hat eigenen Angaben zufolge am Dienstag gegen 17.15 Uhr ein 81-jähriger BMW-Fahrer in der Blauwstraße einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Skoda übersehen. Der Senior fuhr dem geparkten Fahrzeug auf und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Hinweise auf einen Lkw erbittet das Polizeirevier Bad Saulgau nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich im Zeitraum zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, auf dem Parkplatz des Friedhofes in Renhardsweiler ereignet hat. Den Beschädigungen zufolge touchierte vermutlich ein Lkw beim Ausfahren aus dem Parkplatz die Friedhofsmauer und ein Verkehrszeichen, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand. Anschließend verließ der Fahrzeuglenker die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Ersten Hinweisen zufolge könnte ein Lkw mit dem Teilkennzeichen "WK" für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin (ehemals Landkreis Wittstock) für die Beschädigung verantwortlich sein. Weitere Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Ostrach

Auto zerkratzt

Über nahezu die gesamte Fahrerseite hinweg haben unbekannte Personen in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Skoda im Feldherrnweg zerkratzt. Der durchgängige Kratzer wurde offensichtlich mutwillig mit einem scharfen Gegenstand verursacht. Hierdurch entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Tätern unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell