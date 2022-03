Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Gartentisch entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Einen Gartentisch haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag von einer Terrasse in der Friedhofstraße entwendet. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Diebstahls und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Ravensburg

Dreiste Diebe beklauen Senioren

Mit einer dreisten Masche haben sich bislang unbekannte Täter am Montagmittag Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft und den Bewohnern Schmuck und eine Lederjacke gestohlen. Die als Arbeiter verkleideten drei Täter klingelten gegen 13 Uhr bei dem 80 und 91 Jahre alten Ehepaar in der Straße "Im Andermannsberg" und gaben vor, dass es im Nachbarhaus einen Wasserrohrbruch gegeben habe. Zu diesem Zwecke müssten alle Wasserhähne im Haus der Senioren aufgedreht werden, um so den Wasserdruck im Nachbarhaus zu senken. In der Annahme, den Nachbarn zu helfen, ließ der Senior die Männer ins Haus und führte einen der angeblichen Handwerker in die Badezimmer. Nachdem der Tatverdächtige einen Anruf bekommen hatte, dass der Wasserdruck wieder in Ordnung wäre, ging das Trio wieder. Erst am nächsten Tag stellten die Opfer das Fehlen von Schmuck und einer Lederjacke fest. Im Gespräch mit den Nachbarn stellte sich dann heraus, dass dort gar kein Wasserrohrbruch war, weshalb das Ehepaar Anzeige bei der Polizei erstattete. Personen, denen das Trio am Montag im Wohngebiet Andermannsberg aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0751/803-3333 zu melden. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor, Fremden ohne Aufsicht den Zutritt zu Wohnräumen zu gewähren. Egal unter welchem Vorwand sich die meist organisierten Diebesbanden ins Gebäudeinnere mogeln möchten, seien Sie skeptisch und lassen Sie keine Fremden ein. Insbesondere wenn es sich um mehrere Personen handelt, sollten diese sich keinesfalls unbeaufsichtigt in Wohnung oder Haus bewegen. Sollten Sie dennoch Opfer eines Diebstahls geworden sein, so erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei! Weitere Tipps und Informationen finden Sie auf www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 0751/803-1048.

Ravensburg

Gegen Tor geprallt und das Weite gesucht

Wie jetzt erst angezeigt wurde, hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das Tor einer Grundstückseinfahrt in der Eugen-Bolz-Straße beschädigt. Der Unbekannte prallte gegen das Tor und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um den Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Weingarten

Fußgängerin beim Abbiegen übersehen

Mit Verletzungen in eine Klinik gebracht werden musste eine 20-jährige Fußgängerin nach einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 11 Uhr in der Friedhofstraße. Eine 85-jährige Renault-Fahrerin übersah beim Abbiegen aus der Liebfrauenstraße die junge Frau, die sich zu dem Zeitpunkt auf dem dortigen Fußgängerüberweg befand. Die 20-Jährige wurde vom Fahrzeug erfasst, stürzte zu Boden und erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Am Renault entstand geringer Sachschaden. Polizeibeamte beschlagnahmten im Rahmen der Unfallaufnahme den Führerschein der Seniorin.

Aulendorf

Ortsschild entwendet

Die Ortstafel von Rugetsweiler haben am vergangenen Wochenende bislang unbekannte Täter entwendet. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen Diebstahls und bittet unter Tel. 07584/9217-0 um Hinweise zum Verbleib des Ortsschilds, das in der Bruckstraße montiert war. Derartige Diebstähle sind in jüngster Zeit gehäuft aufgefallen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Entwenden von Verkehrszeichen, zu denen auch Ortstafeln gehören, kein Kavaliersdelikt ist, sondern einen Straftatbestand erfüllt und konsequent angezeigt wird.

Wangen

Fahrerin steht unter Marihuana und Kokain

Positiv auf Marihuana und Kokain verlief ein Schnelltest bei einer 19 Jahre alten Autofahrerin, die Beamte des Polizeireviers Wangen am Dienstag kurz nach 23 im Stadtgebiet im Rahmen einer Kontrollstelle angehalten haben. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme in einer Klinik und untersagten der Frau die Weiterfahrt. Sollte die Blutuntersuchung den Konsum bestätigen, kommen auf die 19-Jährige ein hohes Bußgeld, eine Eintragung im Verkehrssünderregister und ein Fahrverbot zu. Weil die 19-Jährige zudem eine kleine Menge Marihuana und Kokain mit sich führte, gelangt sie wegen illegalen Drogenbesitzes zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Wangen

Schüsse mit Schreckschusswaffe lösen Polizeieinsatz aus

Weil er am Dienstag um kurz nach 20 Uhr vor seiner Wohnung im Südring mit einer Waffe in die Luft geschossen haben soll, hat ein 39-Jähriger einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach der gemeldeten Schussabgabe rückten mehrere Polizeistreifen an und konnten den 39-Jährigen in seiner Wohnung vorläufig festnehmen. Dort fanden die Beamten die Schreckschusswaffe, mit der der Tatverdächtige mutmaßlich geschossen hatte, und beschlagnahmten diese sowie die zugehörige Munition. Der 39-Jährige muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Waldburg

Elektrogeräte entwendet

Aus einer Werkstatt im Weiler "Baurenmühle" hat ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen zwei Akku-Geräte des Herstellers Bosch entwendet. Der Wert des Winkelschleifers und des Bohrschraubers beträgt insgesamt rund 400 Euro. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich Baurenmühle beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 beim Polizeiposten Vogt zu melden.

Isny

Unter Drogen am Steuer

Eine Blutentnahme in einer Klinik veranlasst hat eine Polizeistreife bei einem ein 22-jährigen Autofahrer, der am Dienstag kurz nach 22 Uhr im Stadtgebiet von den Beamten gestoppt worden war. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Polizisten bei dem 22-Jährigen deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, muss der Mann mit einem Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Seinen Wagen musste der 22-Jährige stehenlassen.

Isny

Randalierer geht auf Jugendlichen los

Wegen Körperverletzung verantworten muss sich ein 29-Jähriger, der am Dienstag kurz nach 16.30 Uhr auf einen Jugendlichen losgegangen ist. Der Tatverdächtige pöbelte an der Bushaltestelle am Bahnhof zunächst einen Verkehrsteilnehmer an. Eine Gruppe mutiger Jugendlicher schritt ein und versuchte, den 29-Jährigen zu beruhigen. Daraufhin schlug der Tatverdächtige einen 14-Jährigen aus der Gruppe und bewarf ihn mit einer leeren Bierdose. Der mutmaßlich unter Drogen- und Alkoholeinwirkung stehende 29-Jährige wurde in der Folge von einer Polizeistreife vorläufig festgenommen. Er gelangt nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Isny

Diesel abgeschlaucht

Diesel im Wert von rund 150 Euro haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 0 Uhr, und Sonntag, 4 Uhr, auf einem Firmengelände in der Leutkircher Straße abgeschlaucht. Die Täter entwendeten die rund 70 Liter Sprit aus dem Tank eines Lkw, der auf dem Gelände abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Isny unter Tel. 07562/97655-0 entgegen, der in der Sache wegen Diebstahls ermittelt.

Leutkirch

Brände beschäftigen Einsatzkräfte

Zweimal mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei am Dienstagnachmittag zu Bränden ausrücken. Kurz nach 13 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer über Notruf eine brennende Wiese neben der L 318 bei Urlau. Zusammen mit zwei weiteren Helfern löschte der Mann die Flammen kurzerhand selbst. Die Wehrleute wässerten den Wiesenteil im Anschluss. Die Brandursache ist bislang unklar. Ebenfalls aus noch unbekanntem Grund geriet kurz vor 17 Uhr ein Baum im Bereich des Ablaufs am Stadtweiher in Brand. Ein Passant entdeckte Rauch aus einer Öffnung am Stamm und verständigte die Rettungskräfte. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen rasch, sodass ein Übergreifen verhindert werden konnte. Sachdienliche Hinweise zur jeweiligen Brandentstehung nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

