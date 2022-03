Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: 40-Tonner kippt um - Fahrer leicht verletzt

Ravensburg (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Dienstag gegen 12.30 Uhr auf der B 33 zwischen Ravensburg und Bavendorf ein 56-Jähriger mit seinem Sattelzug umgekippt. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge geriet der Mann, der in Richtung Markdorf unterwegs war, mit seinem 40-Tonner nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Entwässerungsgraben. Der Lastwagen kippte daraufhin nach links um und kam teilweise auf der Bundesstraße zum Liegen. Der 56-jährige Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Führerhaus befreien und wurde von einer Rettungswagenbesatzung mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Der Verkehr in Richtung Markdorf wurde umgeleitet, in Fahrtrichtung Ravensburg war die Bundesstraße weiterhin befahrbar. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Derzeit ist ein Spezialunternehmen damit beschäftigt, die aus Holzplatten bestehende Ladung abzuladen und im Anschluss den Sattelzug zu bergen. Die Bergungsarbeiten werden noch bis in die Abendstunden andauern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell