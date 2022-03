Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Versuchter Einbruch in Lagerhalle - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Einbruchsversuch in eine Lagerhalle in der Graf-Stauffenberg-Straße bittet das Polizeirevier Sigmaringen Zeugen unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise. Bislang unbekannte Täter hatten am Freitag in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 11 Uhr versucht, das Hallentor einer Lagerhalle gewaltsam aufzuhebeln. In das Gebäude gelangten die Täter jedoch nicht. Der hinterlassene Sachschaden wird auf einen dreistelligen Euro-Betrag beziffert.

Bad Saulgau

Sachbeschädigung durch Graffiti

Mit roter Farbe haben unbekannte Personen im Zeitraum zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, die Turnhalle beim Berufsschulzentrum im Wuhrweg beschmiert. Durch den etwa 1 Meter hohen Schriftzug "BEAST" entstand an der Außenfassade des Gebäudes ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Hinweise dazu unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Pfullendorf

Fehlalarm

Ein defekter Rauchmelder rief am Montag gegen 13 Uhr die Feuerwehr im Bürgermeisteramt Pfullendorf am Kirchplatz auf den Plan. Bereits nach kurzer Überprüfung und Bestätigung des Fehlalarms konnten die Einsatzkräfte jedoch wieder abrücken.

Illmensee

Brand in Mehrparteienhaus

Zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 0.45 Uhr in die Hauptstraße gerufen. Eine Bewohnerin hatte starken Rauch im Treppenhaus bemerkt und deshalb die Rettungskräfte verständigt. Während die Bewohner das Gebäude mithilfe der Feuerwehr über das Treppenhaus und zum Teil über die Außenbalkone verlassen konnten, begannen die ersten Löscharbeiten in den Räumlichkeiten einer im Erdgeschoss befindlichen Firma. Dort entstand in einem Büro aus bislang noch unbekannter Ursache ein Schwelbrand. Der hierdurch entstandene Sachschaden im unteren Gebäudeteil wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt, die darüber befindlichen Wohnungen sind weiterhin bewohnbar. Alle Bewohner blieben glücklicherweise unverletzt. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Wald

Berichtigung unserer Meldung zum Einbruch in einem Mehrfamilienhaus

Hinsichtlich der Tatörtlichkeit zum Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in Wald hat sich in unsere Pressemeldung vom 21.03.2022 ein Fehler bei der Ortsangabe eingeschlichen. Der Einbruch wurde nicht in der Olgastraße - die es in Wald nicht gibt - verübt, sondern richtigerweise in der Hohenzollernstraße in Wald.

Nachfolgend unsere Pressemeldung vom 21.03.2022:

Wald

Einbrecher zugange

Die kurze Abwesenheit eines Bewohners hat offensichtlich ein bislang unbekannter Täter am Samstagmittag zwischen 14.15 und 14.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Olgastraße ausgenutzt. Der Täter betrat das Gebäude mutmaßlich über den Keller und brach die Wohnungstür im 2. Obergeschoss auf. Aus der Wohnung des 58-jährigen Opfers entwendete der Einbrecher Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

