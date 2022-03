Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht durch Zeugen beobachtet

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht wird sich ein 52-jähriger Autofahrer verantworten müssen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Pkw-Lenker am Montagabend kurz vor 20.30 Uhr auf dem Parkplatz des Bodenseecenters beim Ausparken mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß abgestellten Wagen deutlich hörbar gerammt hat. Die Beifahrerin sei danach ausgestiegen und habe den Schaden in Höhe von etwa 750 Euro begutachtet. Statt jedoch zu warten oder die Polizei zu verständigen, sei die Frau wieder eingestiegen und das Fahrzeug davongefahren. Durch das vom Zeugen abgelesene Kennzeichen konnte der mutmaßliche Fahrzeuglenker von der Polizei schnell ausfindig gemacht werden. Gegen den 52-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Friedrichshafen

Falsche Handwerker stehlen Bargeld

Opfer von dreisten Trickdieben wurde eine 84-jährige Frau am Montag zur Mittagszeit in der Ailinger Straße. Ein vermeintlicher Handwerker klingelte an ihrer Wohnungstüre und gab an, den Wasserdruck im Haus überprüfen zu müssen, da an einer gegenüberliegenden Baustelle ein Rohr getauscht oder beschädigt wurde. Während der Mann mit der Seniorin ins Badezimmer ging und dort für rund zehn Minuten an den Wasserhähnen hantierte, nutzte offenbar ein Komplize gezielt die Ablenkung und durchsuchte die Wohnung nach Wertsachen. Erst im Nachgang stellte die 84-Jährige das Fehlen einer Geldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld fest. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und bittet Zeugen, denen die Handwerker aufgefallen sind, oder weitere Geschädigte, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Der Handwerker wird wie folgt beschrieben: ca. 30 bis 40 Jahre alt, normale Statur, etwa 170 cm groß, bekleidet mit grauem Overall oder Handwerker-Anzug mit roten Streifen an den Brusttaschen und am linken Oberarm. An den Seitentaschen führte er Werkzeug mit, außerdem trug er eine graue, nach hinten gedrehte Baseballkappe und graue gummierte Handschuhe. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf diese bekannte Masche des Trickdiebstahls an der Wohnungstüre hin, die auch in ähnlichen Varianten Anwendung findet. Weitere Informationen dazu finden sich im Internet auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Friedrichshafen

Wiederholt Schrauben auf Straße verstreut

Wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen. Bereits zum wiederholten Mal wurden durch Unbekannte auf dem Gehweg und der Fahrbahn der Waggershauser Straße Schrauben verstreut, möglicherweise um dadurch Sachschaden an Fahrzeugen anzurichten. Der letzte bekannte Fall ist datiert auf den 15.03.22, davor kam es an drei Tagen im Dezember, einem Tag im August sowie einem weiteren Tag im Juni 2021 zu ähnlichen Feststellungen. In einem bislang bekannt gewordenen Fall wurde durch eine Schraube bereits ein Autoreifen beschädigt. Zumeist wurden die Schrauben nur an Tagen festgestellt, an denen es regnete. Zeugen der Vorfälle oder Personen, die Hinweise zu den Umständen der Taten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Eriskirch

Autoanhänger entwendet

Im Zeitraum zwischen dem vergangenen Freitag und Montagmorgen entwendeten unbekannte Täter einen Pritschenanhänger von einem frei zugänglichen Firmengelände im "Lehen". Der Anhänger der Marke "Westfalia", Typ "SDAH offener Kasten", hat einen Wert von etwa 1.300 Euro und war zur Tatzeit an der Kupplung mit einer einfachen Vorrichtung gegen Diebstahl gesichert. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Verbleib des Anhängers geben können, werden gebeten, sich beim ermittelnden Polizeiposten Langenargen unter Tel. 07543/93160 zu melden.

Überlingen

Toiletten der Realschule beschädigt

Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung haben Verantwortliche der Realschule am Montag bei der Polizei erstattet. In der Herrentoilette des Gebäudes waren mehrere Wände mit verschiedenen Smileys besprüht worden, dadurch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zwischenzeitlich hat sich ein Tatverdacht gegen zwei Schülerinnen ergeben. Die Jugendsachbearbeiter des Polizeireviers Überlingen ermitteln.

Owingen

Frau eingesperrt

Wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung ermittelt das Polizeirevier Überlingen gegen einen Heranwachsenden. Der junge Mann steht im Verdacht, am Sonntagnachmittag seiner Ex-Freundin beim Spazierengehen aufgelauert und diese dann im Wald in eine Holzhütte gezerrt und sie darin eingesperrt zu haben. Der 14-Jährigen gelang es schließlich, sich selbst zu befreien und einen Bekannten zu kontaktieren. Sie blieb unverletzt.

Meersburg

Fahrzeug zerkratzt

In der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigte ein bislang unbekannter Täter offenbar mutwillig einen geparkten Renault. An dem in einer Tiefgarage in der Daisendorfer Straße geparkten Wagen wurden beide Außenspiegel umgeklappt und die Motorhaube sowie beide Türen der rechten Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Insgesamt dürfte durch die Lackschäden ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden sein. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07532/43443.

Stetten

Wegen des Verdachts des Verwendens verfassungsfeindlicher Organisationen und der Volksverhetzung ermittelt der Polizeiposten Meersburg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Unbekannter auf die vom Saharastaub verschmutzte Motorhaube eines in der Schulstraße geparkten Pkw ein umgekehrtes Hakenkreuz geschmiert. Da das Fahrzeug eine ukrainische Zulassung hat, kommt neben der verbotenen Verwendung der Symbolik zusätzlich eine mögliche volksverhetzende Absicht in Betracht. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Meersburg unter Tel. 07532/43443 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell