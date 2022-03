Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Beim Abbiegen Radfahrer angefahren

Leichte Verletzungen hat ein 54 Jahre alter Fahrradfahrer erlitten, der am Montag gegen 17.30 Uhr in der Wilhelmstraße von einem Auto angefahren wurde. Der Radler wollte die Wilhelmstraße von der Frauenstraße in Richtung Innenstadt kreuzen. Dabei wurde er offensichtlich von dem Taxifahrer übersehen, der von der Frauenstraße nach rechts in die Wilhelmstraße abbiegen wollte. Eine medizinische Versorgung an der Unfallstelle war nicht nötig. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Ravensburg

Nach Unfall davongefahren

Den Fahrer eines schwarzen Coupés sucht die Polizei Ravensburg, nachdem dieser am Sonntag gegen 19.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Meersburger Straße einen geparkten Ford Fiesta angefahren hat. Beim rückwärts Ausparken prallte der Verursacher gegen den Ford und verursachte einen Schaden, der sich auf rund 1.000 Euro beläuft. Er sowie seine Begleiterin stiegen nach dem Unfall kurz aus und besahen den Schaden, fuhren im Anschluss aber davon. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher, gegen den nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt wird, nimmt die Polizei unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Holzbänke beschädigt

Ein Vandale hat in der Nacht zum Sonntag zwei Holzbänke auf dem Gelände der Grundschule Klösterle beschädigt. An den Bänken, die am Schuleingang und auf dem Spielplatz der angrenzenden Kindertagesstätte stehen, entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Personen, die Hinweise auf die Verursacher der Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich unter Tel.0751/803-3333 zu melden.

Wangen

Rollerfahrer stürzt

Da er einem Autofahrer ausgewichen ist, ist ein 58 Jahre alter Fahrer eines Motorrollers am Montag kurz vor 17 Uhr in der Simoniusstraße gestürzt. Der Zweiradlenker war in Richtung B 32 unterwegs, als ein 61 Jahre alter Mercedes-Lenker, der von der Pettermandstraße in die Vorfahrtsstraße einbog, den Rollerfahrer übersah. Dieser wich dem Pkw aus, kam dabei gegen den Bordstein und stürzte. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Roller entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Da an dem Zweirad Betriebsflüssigkeiten ausliefen, war die Feuerwehr zum Abbinden an der Unfallstelle.

Isny

Glasscheiben zerstört

Die Glasscheiben am Häuschen einer Bushaltestelle in der Rainstraße wurden am vergangenen Wochenende zerstört. Beide Scheiben barsten, sodass ein Schaden von rund 1.000 Euro entstand. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise zum Täter werden unter Tel. 07562/97655-0 entgegengenommen.

Kißlegg

Spanngurt verloren - Unfall verursacht

Von der Verkehrspolizei gesucht wird aktuell der Fahrzeuglenker, der am Montagmorgen, vermutlich gegen 9.30 Uhr, einen Spanngurt auf der A96 zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-Süd und Kißlegg verloren hat. Der auf der Fahrbahn liegende Spanngurt wurde von einem nachfolgenden 53-jährigen Jaguar-Lenker überfahren. An dem Wagen entstand dadurch ein Schaden von rund 2.500 Euro. Personen, die Hinweise zum Verlierer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Kißlegg

Radfahrerin gestürzt und schwer verletzt

Schwere Kopfverletzungen hat eine Radfahrerin erlitten, die am Montag gegen 15.30 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Au und Fischenreute gestürzt ist. Die 57-Jährige verlor auf der abschüssigen Straße die Kontrolle über ihr Rad und prallte mit dem Kopf auf die Straße. Sie war nach dem Aufprall nicht bei Bewusstsein und wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert. Einen Fahrradhelm trug die Radlerin nicht.

Leutkirch

Familiärer Streit fordert Polizei

Insgesamt drei Streifenfahrzeuge waren am Montagabend wegen eines Schlagabtauschs unter Brüdern im Stadtgebiet im Einsatz. Wegen privater Zwistigkeiten kam es zwischen den zwei 31-Jährigen zum Streit, der mit einem Kopfstoß und einer blutigen Nase endete. Die Mutter der Männer rief letztlich die Polizei, die nach der Beruhigung der Situation wieder abrücken konnte.

Weingarten

Werkzeuge von Baustelle gestohlen

Ein Einbrecher hat am vergangenen Wochenende einen Baucontainer auf einer Baustelle in der St.-Konrad-Straße aufgebrochen. Der Täter stahl sämtliches darin gelagertes Werkzeug, das einen Wert von mehreren tausend Euro haben dürfte. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Diebstahls, Hinweise zur Tat werden unter Tel. 0751/803-6666 erbeten.

Baienfurt

In Acker ausgewichen, Frontalzusammenstoß verhindert

Ein Sekundenschlaf dürfte der Grund dafür gewesen sein, dass eine Autofahrerin am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Landesstraße zwischen Mochenwangen und Baienfurt auf die Gegenfahrbahn kam. Ein entgegenkommender 66 Jahre alter Citroen-Lenker, der in Richtung Baienfurt unterwegs war, musste in den Acker ausweichen, um eine frontale Kollision zu verhindern. Die Polizei behielt nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft den Führerschein der 39 Jahre alten Skoda-Fahrerin ein. Auf sie kommt eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

Baienfurt

Hoher Schaden nach Unfall

Auf etwa 20.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der B32 bei Weingarten bei einem Unfall entstanden ist. Eine 59 Jahre alte Ford-Lenkerin, die aus Weingarten kam, bog auf die B30 in Richtung Ravensburg ab. Dabei übersah dabei einen VW-Fahrer, der die B32 Richtung Weingarten befuhr und prallte mit diesem zusammen. Die Unfallverursacherin sowie der der 30 Jahre alte VW-Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Beide Autos mussten nach der Kollision abgeschleppt werden.

Altshausen

Nach Fettbrand- Anwohner im Krankenhaus

Wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ist ein 22 Jahre alter Mann am Montagabend gegen 21 Uhr ins Krankenhaus gebracht worden. Zuvor war es im Wohnhaus des Mannes in der Hindenburgstraße zu einem Brand gekommen, nachdem ein 51 Jahre alter Hausbewohner heißes Fett auf dem eingeschalteten Herd vergessen hatte. Der Vater des 22-Jährigen war auf den Qualm aufmerksam geworden und verständigte den Notruf. Die Feuerwehr lüftete die betroffene Wohnung.

Wilhelmsdorf

Brand

Durch noch glühende Asche hat ein 74 Jahre alter Mann am Montag gegen 13.30 Uhr in Niederweiler einen Bauwagen, einen Lagerschuppen und mehrere Pflanzen in Brand gesetzt. Der Senior verteilte die Asche am Rand seines Gartens, sodass der Wind die wohl noch warme Glut davontrug. Gas, das aus einer abblasenden Gasflasche ausströmte, die an dem Bauwagen auf dem Nachbarsgrundstück gelagert war, entzündete sich und setzte den Wagen Brand. Das Feuer griff auf mehrere Pflanzen und einen Schuppen, in dem Heu gelagert wurde, über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

