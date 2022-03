Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Verursacher der Unfallserie vom Freitag versucht zu flüchten

Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots)

Nachdem ein 36-Jähriger am Freitag kurz vor 13 Uhr mehrere Verkehrsunfälle verursacht hatte und mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden war (wir berichteten), stellten Polizeibeamte fest, dass gegen den Mann zwei aktuelle Haftbefehle nach Verurteilungen aus zurückliegenden Straftaten bestanden. Während die Polizisten daher den Eingang zum Krankenzimmer des 36-Jährigen bewachten, versuchte dieser am späten Samstagvormittag, über einen Sprung aus dem Fenster im zweiten Obergeschoss zu fliehen. Dabei landete er auf einem darunterliegenden Vordach und zog sich dadurch zwei weitere Knochenbrüche zu, sodass die Flucht jäh und schmerzhaft beendet war. Sobald die ärztliche Behandlung abgeschlossen ist, wird der 36-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Hier unsere Pressemitteilung vom 18.03.2022:

Friedrichshafen

Autofahrer nach Chaosfahrt verunfallt

Mehrere Verkehrsunfälle verursacht hat am Freitag kurz vor 13 Uhr ein Autofahrer im Stadtgebiet. Der 36 Jahre alte Lenker fuhr in der Margeretenstraße sowohl mehrere Zaunelemente und einen Poller wie auch mindestens drei Autos an, bevor er an der Ecke zur Allmandstraße gegen einen Opel prallte und diesen gegen einen Dacia schob. Im Anschluss befuhr er mit wesentlich zu hoher Geschwindigkeit die Keplerstraße und verunfallte beim links abbiegen am Maybachplatz, wobei sein roter Audi in einem Grünstreifen auf der Seite landete. Der Fahrer erlitt dabei schwerere Verletzungen. Ein Rettungsfahrzeug brachte ihn zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Da im Raum steht, dass der Fahrer, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist, zudem unter Rauschgift- und Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe zur Untersuchung entnommen. Weiter gibt es Hinweise darauf, dass während seiner Unfallfahrt in der Margaretenstraße ein Beifahrer, der eventuell Krücken bei sich hatte, ausgestiegen und zu Fuß geflüchtet sein soll. Wer Angaben zum Unfallhergang, der Unfallstrecke oder dem flüchtigen Beifahrer machen kann wird gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

