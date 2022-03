Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Fenster durch Steinwurf beschädigt

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen eingeleitet, nachdem ein Unbekannter das Fenster eines Gebäudes in der Charlottenstraße beschädigt hat. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Täter die Scheibe mutmaßlich mittels eines Steins eingeworfen haben. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Brand durch technischen Defekt

Glücklicherweise unverletzt blieben die Bewohner einer Wohnung in der Gallusstraße, nachdem am Samstag kurz vor 19 Uhr ein elektrisches Gerät in Brand geraten war. Die Feuerwehr löschte die Flammen rasch, der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro beziffert. Das Zimmer ist wegen der enormen Rußentwicklung bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Friedrichshafen

Mann greift Kind an

Mit leichten Verletzungen musste am Sonntag ein 11-jähriger Junge nach einer Auseinandersetzung mit einem 40-Jährigen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Bub war mit seinen beiden gleichaltrigen Freunden auf Tretrollern in der Riedleparkstraße unterwegs. Nachdem das Trio auf dem dortigen Gehweg über einen Müllsack gefahren war, verfolgte ein Anwohner erbost die drei Jungen. Einen der 11-Jährigen konnte er einholen und von seinem Roller stoßen. Dabei stürzte der Bub gegen eine Mauer und verletzte sich. Der 40-jährige Tatverdächtige verfolgte daraufhin die zwei anderen Jungen, ließ dann aber von den Kindern ab und konnte einer alarmierten Polizeistreife später als Tatverdächtiger ermittelt werden. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige. Überlingen

Streit artet aus

Wegen Körperverletzung und Beleidigung verantworten muss sich eine 40 Jahre alte Frau, nachdem ein Streit am Sonntag gegen 21 Uhr in der Lippertsreuter Straße ausgeartet war. Die alkoholisierte Tatverdächtige war mit zwei 20- und 21-Jährigen zunächst aus noch unbekannten Gründen in Streit geraten, in dessen Verlauf sie die 21-Jährige beleidigte. Als der 20-Jährige in das Geschehen eingriff, kam es zu einem Gerangel, bei dem die 40-Jährige den Mann ins Gesicht schlug. Eine alarmierte Polizeistreife beruhigte die Situation, erteilte der Tatverdächtigen einen Platzverweis und zeigte sie bei der Staatsanwaltschaft an.

Überlingen

Polizei warnt vor dreisten Dieben

Ihre Gutgläubigkeit wurde am Samstagnachmittag einem 80 Jahre alten Ehepaar zum Verhängnis. Ein bislang unbekannter Mann sprach den Senior vor dessen Haus in der Straße "Zum Felchen" an und gab vor, ein ehemaliger Arbeitskollege zu sein. Er bat den 80-Jährigen in der Folge darum, seine Toilette benutzen zu dürfen und um eine Tasse Tee. Als der Unbekannte das Haus wieder verlassen hatte, stellte das Paar das Fehlen mehrere Schmuckstücke fest. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, denen der Unbekannte gegen 16 Uhr aufgefallen ist, unter Tel. 07551/804-0 um Hinweise. Der Tatverdächtige wird als etwa 30 Jahre alt, 170 cm groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er war mit einer grünen Hose und einer grünen Jacke bekleidet und hatte blonde, kurz rasierte Haare, über denen er eine Mütze trug. Der Mann soll mit einem weißen Fahrrad unterwegs gewesen sein. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut davor, Unbekannten Zutritt zu Wohnräumen zu gewähren. Meist verbirgt sich hinter einem harmlosen Vorwand die Absicht, an Schmuck oder Bargeld zu gelangen. Verwehren Sie den Zutritt und verständigen Sie umgehend die Polizei. Sollten Sie dennoch Opfer eines Diebstahls geworden sein, erstatten Sie Anzeige. Weitere Tipps und Informationen zu erhalten sie auf www.polizei-beratung.de.

Owingen

Mann bedroht Mitbewohner - Polizei findet Drogen

Im Laufe eines Streits am Sonntag gegen 18 Uhr hat ein 31 Jahre alter Tatverdächtiger in der Alpenstraße einen Mitbewohner mit einem Messer bedroht. Das 23-jährige Opfer konnte sich in Sicherheit bringen. Polizeibeamte nahmen den 31-Jährigen kurz darauf vorläufig fest. Bei einer Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten Marihuana sowie ein Kampfmesser. Der 31-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Bedrohung und illegalen Drogenbesitzes strafrechtlich verantworten.

Salem

Heuballen fahrlässig in Brand gesteckt

Eine heimliche Zigarette wurde am Sonntag kurz nach 16 Uhr zwei 13 und 14 Jahre alten Mädchen zum Verhängnis. Die beiden Teenager versuchten sich hinter mehreren Heuballen, die im Bereich des Tennisclubs in der Stefansfelder Straße gelagert waren, eine Zigarette anzustecken. Die Flamme des Feuerzeugs griff auf das Heu über und setzte dieses in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit 30 Einsatzkräften angerückt war, war bis spät die in die Nacht mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro beziffert, Personen wurden nicht verletzt. Während der Einsatzmaßnahmen war die Stefansfelder Straße komplett gesperrt. Die Ermittlungen des Polizeipostens Salem dauern an.

