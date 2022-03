Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Mann verstirbt nach Arbeitsunfall

Nach einem Arbeitsunfall, der sich am vergangenen Dienstag in der Straße "Hesselbühl" ereignet hat, erlag der lebensgefährlich verletzte 48-jährige Lkw-Fahrer am Freitag seinen Verletzungen (siehe unsere Pressemeldung vom 16.03.). Die Ermittlungen des Verkehrsdienstes Sigmaringen zum Unfallhergang dauern derweil an.

Unsere Pressemeldung vom 16.03.2022:

Pfullendorf

Mann bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen zog sich ein 48-jähriger Lkw-Fahrer bei einem Arbeitsunfall am Dienstag gegen 18.45 Uhr in der Straße "Hesselbühl" zu. Beim Abladen des Sattelzugs, der Solarmodule geladen hatte, wollte ein 23-jähriger Gabelstaplerfahrer zwei aufeinander gestapelte Paletten entladen. Beim Rückwärtsfahren kippte die Ladung mit einem Gewicht von etwa 1,2 Tonnen zur Seite weg und begrub den danebenstehenden 48-Jährigen. Nach sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen wurde der Lkw-Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An der Unfallstelle war neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst auch ein Kriseninterventionsteam eingesetzt, welches die unmittelbar beteiligten Personen betreute. Der Verkehrsdienst Sigmaringen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Meßkirch

Einbruch in Ladengeschäft

In ein Ladengeschäft am Adlerplatz sind im Zeitraum zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, bislang unbekannte Personen eingebrochen. Die Täter verschafften sich über die Eingangstüre Zugang zum Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Unbekannten bei ihrer Tat lediglich einen niedrigen Geldbetrag. Der Polizeiposten Meßkirch hat die Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07575/2838 entgegen.

Krauchenwies

Rollerfahrer stürzt

Alleinbeteiligt gestürzt ist am Sonntag gegen 12.30 Uhr ein 79-jähriger Roller-Fahrer auf der B 311 im Bereich der Serpentinen. Eigenen Angaben zufolge verlor der Zweiradfahrer kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam deshalb nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 79-Jährige wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, er blieb glücklicherweise unverletzt. Sein beschädigter Roller wurde derweil durch die ebenfalls im Einsatz befindliche Feuerwehr geborgen.

Meßkirch

Motorradfahrer kommt ins Schlingern

Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro verursachte ein Motorradfahrer am Sonntag gegen 14.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Grabenbachstraße. Der 22-Jährige geriet beim Beschleunigen mit seiner Kawasaki ins Schlingern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf einer angrenzenden Parkfläche kollidierte der Zweiradfahrer in der Folge mit einem dort abgestellten Suzuki. Der 22-Jährige wurde durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Hohentengen

Hecke und Holzschuppen brennen

Zu einem Brand wurden am Sonntag gegen 22.45 Uhr die Feuerwehr und Polizei in die Hauptstraße gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache fing dort eine Thuja-Hecke und in der Folge ein Holzschuppen auf einem Privatgrundstück Feuer. Der Sohn des Eigentümers wurde aufgrund des Brandgeruchs auf den Brand aufmerksam und begann unmittelbar mit den ersten Löscharbeiten, sodass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Mengen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Rund 8.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 17 Uhr in der Ruhestraße entstanden. Ein 48 Jahre alter Subaru-Lenker missachtete an der Einmündung aus der Olgastraße kommend die Vorfahrt eines 53-jährigen Land Rover-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.

Mengen

Mann wird Opfer der Erpressermasche "Sextortion"

Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende mit der immer weiter verbreiteten Masche "Sextortion" versucht, einen 23-Jährigen zu erpressen. Der junge Mann lernte über ein soziales Netzwerk im Internet eine Frau kennen, die rasch das Vertrauen ihres Opfers erschlich und diesen durch geschickte Gesprächsführung zum Umstieg auf Videotelefonie brachte. In der Folge animierte die Unbekannte den 23-Jährigen dazu, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Im Anschluss forderten die Täter den jungen Mann zur Zahlung einer Geldsumme auf und drohten damit, das aufgezeichnete Video sonst an alle Kontakte des Opfers zu senden. Der 23-Jährige kam den Forderungen nicht nach, sondern erstattete Anzeige. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor der Erpressermasche "Sextortion". Ganz nüchtern betrachtet, bedeutet diese Bezeichnung sexuelle Erpressung. Was wie ein harmloser Flirt beginnt, endet mit hohen Geldforderungen. Nehmen Sie keine Freundschaftsanfragen von Fremden entgegen und steigen Sie niemals bereits nach kurzer Zeit auf einen Videochat um. Nehmen Sie von intimen Handlungen vor der Kamera Abstand, wenn Sie die Person erst seit Kurzem kennen. Schützen Sie sich, indem Sie im Internet keine Daten von sich preisgeben, Ihre Privatsphäre-Einstellungen regelmäßig überprüfen und die Virenschutzprogramme aktuell halten. Überweisen Sie keinesfalls Geld an die Täter! Sollten Sie dennoch Opfer einer Erpressung geworden sein, so erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei.

Wald

Einbrecher zugange

Die kurze Abwesenheit eines Bewohners hat offensichtlich ein bislang unbekannter Täter am Samstagmittag zwischen 14.15 und 14.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Olgastraße ausgenutzt. Der Täter betrat das Gebäude mutmaßlich über den Keller und brach die Wohnungstür im 2. Obergeschoss auf. Aus der Wohnung des 58-jährigen Opfers entwendete der Einbrecher Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell