Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Radlerin gestürzt

Das Gleichgewicht verloren hat eine 56 Jahre alte Fahrradfahrerin, die am Sonntag gegen 13 Uhr in der Frauenstraße gestürzt ist und sich dabei verletzt hat. Beim Abbiegen und gleichzeitigem Bremsen fiel die Frau vom Rad und zog sich eine Schulterverletzung zu. Der Rettungsdienst musste sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus bringen.

Ravensburg

Schachtdeckel entfernt

In der Schwabenstraße in Weißenau wurde in der Nacht zum Sonntag ein Schachtdeckel entfernt. Die Täter riskierten damit, einen Unfall zu verursachen. Glücklicherweise kam es dazu nicht. Den entfernten Deckel hatten die Täter achtlos in den Garten eines Anwohners geworfen. Personen, die Hinweise darauf geben können, wer den Deckel ausgehoben hat, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Ermittlungen gegen alkoholisiertes Pärchen

Wegen des Verdachts, dass beide betrunken Auto gefahren sind, ermittelt die Polizei aktuell gegen einen 60 Jahre alten Mann und seine 53-jährige Frau. Die beiden sollen gegen 16.45 Uhr aus einer Gaststätte im Stadtgebiet gekommen und alkoholisiert in ein Auto gestiegen sein. Nachdem die Frau den Wagen ausgeparkt hatte, wechselte das Paar die Plätze und der Mann fuhr nach Hause. Ein Zeuge, der den Vorgang beobachtet hat, informierte die Polizei, die das Paar an der Wohnanschrift stellte. Beide hatten eine Atemalkoholkonzentration von über 1,2 Promille, weshalb das Paar mit den Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus musste. Ihre Führerscheine mussten beide abgeben. Sollte die Untersuchung der Blutproben den zu hohen Wert bestätigen, haben beide mit einem Strafverfahren zu rechnen.

Weingarten

Fahrzeug prallt gegen Baum

Ohne Fremdverschulden gegen einen Baum gefahren ist am Montagmorgen kurz vor 9 Uhr ein Autofahrer in der Ettishofer Straße. Der 27 Jahre alte Skoda-Lenker kam aus bislang nicht bekannter Ursache von der Straße ab. Bei der Kollision mit dem Baum zog er sich schwerere Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Wagen, an dem erheblicher Sachschaden entstand, wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Da bei dem Unfall Fahrzeugöl ins Erdreich gelangt war, musste nach Absprache mit dem Umweltamt an der Stelle Boden ausgehoben werden.

Weingarten

Betrunkener Autofahrer

Wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes wurde eine Polizeistreife am Sonntagmittag auf einen alkoholisierten Autofahrer in der Ettishofer Straße aufmerksam. Bei einer Kontrolle des Mannes ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über einem Promille, weshalb ihm in einem Klinikum Blut abgenommen wurde. Sollte die Blutuntersuchung ebenfalls einen zu hohen Wert ergeben, hat er mit einer Strafanzeige zu rechnen. Seinen Führerschein behielten die Beamten an Ort und Stelle ein.

Leutkirch

Graffiti-Sprayer unterwegs

Sowohl in der Isnyer, der Wurzacher wie auch in der Ufhofer Straße und der Unteren Grabenstraße hat ein Unbekannter in der Nacht zum Samstag verschiedene Stromverteilerkästen mit gelben Graffiti besudelt. Der Schaden, den der Schmierfink verursachte, wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt.

Isny

Brandeinsatz in der Maierhöfer Straße

Wegen eines Brandes im Zimmer einer Heimeinrichtung waren Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr am frühen Montag im Einsatz. Ein 16-Jähriger hatte in einem Zimmer ein Buch in Brand gesetzt und dadurch auch eine Holzkiste angebrannt. Er löschte mit einem Feuerlöscher die Flammen im Anschluss selbstständig wieder, sodass die Wehrleute nach kurzer Zeit wieder abrücken konnten. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist nicht bekannt. Da sich der 16-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er vorsorglich in eine Fachklinik gebracht.

