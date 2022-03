Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Die Polizei berät über Einbruchsschutz - Trotz rückläufiger Fallzahlen: ein gut gesichertes Objekt bringt zusätzlichen Schutz

Landkreise Ravensburg, Sigmaringen, Bodenseekreis (ots)

Um Bürger vor Einbrüchen und anderen Eigentumsdelikten wie beispielsweise Sachbeschädigungen zu schützen und somit vor finanziellen und auch psychologischen Schäden zu bewahren, informieren die drei Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Ravensburg in ihrer jährlichen Informationstour.

Die Erfahrung zeigt, dass Einbrecher in der Regel Objekte auswählen, die ein schnelles Eindringen ermöglichen. Bestehen keine vorbeugenden Maßnahmen zum Einbruchsschutz, ist es für die Täter oft ein Leichtes, sich Zugang zum Objekt zu verschaffen. Besonders beliebt sind Einstiegsorte in schlecht einsehbaren Gebäudebereichen wie Terrassenseiten und Kelleraußentüren. Oftmals sind veraltete oder unzureichend gesicherte Türen und Fenster vorzufinden. Diese bieten kaum Schutz vor einem Einbruch.

Dass jedoch fast die Hälfte aller Einbrüche inzwischen im Versuchsstadium stecken bleibt und die Einbrecher nach wenigen Minuten scheitern und aufgeben, ist auf die vorhandene Sicherungstechnik zurückzuführen. Der Grundschutz von mechanischen Sicherungen kann im Einzelfall auch durch elektronische Sicherungen wie Video- und/oder Alarmanlagen sinnvoll erweitert werden.

Mit dem Informationsfahrzeug des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg werden im Zeitraum vom 24.-29. März wieder mehrere Städte angefahren. Der Tour-Plan sieht diesmal vor, am 24. in Sigmaringen/Leopoldplatz, am 25. in Ravensburg/Marienplatz, am 28. in Überlingen/Mantelhafen und am 29. in Wangen im Allgäu/Marktplatz vor Ort zu sein. Jeweils zwischen 10-16 Uhr stehen die sicherungstechnischen Fachberaterinnen und Fachberater zur Verfügung, um Fragen zu mechanischen, elektronischen als auch verhaltenspräventiven Absicherungsmöglichkeiten zu beantworteten.

Zudem bietet das Polizeipräsidium Ravensburg ganzjährig kosten-, produkt- und herstellerneutrale sicherungstechnische Beratungen durch die geschulten Expertinnen und Experten der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen der drei Landkreise bei Ihnen zu Hause an. Die Kontaktdaten:

Landkreis Sigmaringen: Nadine Götz, Tel. 07571/104-302

Landkreis Ravensburg: Ulrich Schäfer, Tel. 0751/803-1048

Bodenseekreis: Hans Hunger, Tel. 07541/36142-51.

Weitere Informationen zu dem Thema finden sich auch im Internet: www.k-einbruch.de, www.polizei-beratung.de, www.polizei-ravensburg.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell