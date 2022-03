Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Überlingen-Brachenreute

Betrunkene Person neben Pkw aufgefunden

Zeugen fanden am Samstag, gegen 14:40 Uhr eine männliche Person neben einem Pkw liegend auf und verständigten einen Rettungswagen. Da der 61-jährige Mann nach dem Eintreffen des Rettungswagens renitent und aggressiv gegenüber der Besatzung wurde, forderten sie eine Steife des Polizeireviers Überlingen zur Unterstützung an. Die Beamten brachten den Mann dazu, sich einer medizinischen Untersuchung im Krankenhaus unterziehen zu lassen. Sie erlangten auch Hinweise, dass der Mann zuvor alkoholisiert mit seinem weißen Ford gefahren sein könnte und veranlassten eine Blutentnahme. Zeugen, die den weißen Ford an der Zufahrt nach Brachenreute stehen sahen oder ihn vor 14:40 Uhr im Bereich Brachenreute fahrend feststellen konnten werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen unter Telefon 07551/804-0 in Verbindung zu setzen. Ebenso von Interesse sind Feststellungen von Zeugen, die in der Zeit von 13:30 - 14:40 Uhr noch keinen weißen Ford schräg auf der Fahrbahn nach Brachenreute gesehen haben.

Überlingen

Randalierer festgenommen

Anwohner der Friedhofstraße vernahmen am Sonntagmorgen, gegen 02:20 Uhr Scheibenklirren und laute Geräusche von der Straße. Die anfahrenden Streifen des Polizeireviers Überlingen stellten in der Zahnstraße einen 32-jährigen Mann fest, der nach bisherigen Ermittlungen für die Randale verantwortlich sein dürfte. Der in Überlingen wohnhafte Mann trat demnach in der Friedhof- und der Zahnstraße gegen Fensterscheiben, warf Blumenkübel um und hob Gully-Deckel heraus. Ob hierbei Sachschäden entstanden sind, bedarf der weiteren Abklärung. Dem nicht genug, beleidigte er die einschreitenden Polizeibeamten. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren u.a. wegen Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Beleidigung gegen ihn ein.

Meersburg

Pkw geschnitten und weitergefahren

Am Samstagmittag um 12:00 Uhr ereignete sich auf der B31 bei Stetten ein Verkehrsunfall. Nach Angaben des 21-jährigen Fahrers eines älteren, blaugrauen Ford Fiesta mit auffällig gelber beidseitiger Beklebung befuhr er die B 31 von Hagnau kommend in Richtung Meersburg. Als er sich auf Höhe der Zufahrt der B33 Stetten befand, fuhr ein silbergrauer Mittelklasse-Pkw mit Fließheck von Stetten auf die B31 auf und wechselte unvermittelt vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Hierbei schnitt er den geschädigten 21-Jährigen, der seinerseits zur Verhinderung einer Kollision nach links auswich. Er streifte die Leitplanke und beschädigte seinen Fiesta nicht unerheblich. Der bisher unbekannte Fahrer des Mittelklassewagens setzte seine Fahrt in Richtung Überlingen unbeirrt fort. Über die entstanden Schadenshöhen an der Leitplanke und an dem Fiesta liegen derzeit noch keine Schätzungen vor. Zeugenhinweise auf den flüchtigen Pkw werden an das Polizeirevier Überlingen unter Telefon 07551/804-0 erbeten.

Friedrichshafen

Bedrohung mit Waffe

Im Bereich des Sportparks kam es am Samstagabend, gegen 21:00 Uhr zur Bedrohung mit einer Waffe. Nach Angaben des 58-jährigen Geschädigten lagerte eine Gruppe Jugendlicher alkoholtrinkend und Passanten anpöbelnd im Bereich der ZF Arena. Als der Geschädigte die Jugendlich auf ihr Verhalten ansprach, wurde er aus der Gruppe heraus mit einem, als Schusswaffe beschriebenen Gegenstand bedroht. Darauf flüchteten die Jugendlichen von der Örtlichkeit und konnten zunächst nicht mehr angetroffen werden. Einer der Täter soll eine dunkle Jacke, Kapuzenpullover und eine OP-Maske getragen haben. Zeugen, die Hinweise auf die Personengruppe gegeben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541/701-0 in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Polizisten angegriffen

Mehrere Polizeistreifen des Polizeireviers Friedrichshafen fuhren am Sonntagmorgen gegen 01:45 Uhr zu einer gemeldeten Schlägerei in die Ittenhauser Straße. Dort soll es vor einer Bar zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen gekommen sein. Vor Ort trafen die Streifen auf den, sich aggressiv verhaltenden 42-jährigen Tatverdächtigen, welcher sich in der Folge den polizeilichen Maßnahmen massiv widersetzte. Er griff die Beamten an, beleidigte und bedrohte sie. Verletzungen rief er durch sein Handeln nach bisherigen Erkenntnissen nicht hervor. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Mann aus Eriskirch ein.

Friedrichshafen

Alkoholkontrollen

Mehrere Verkehrsteilnehmer haben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu verantworten. Bei Verkehrskontrollen stellten die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen gegen 20:00 Uhr in der Hochstraße zwei Fahrradfahrer fest, die ohne ihre Fahrradlichter eingeschaltet zu haben, auf der Straße unterwegs waren. Da die Beamten zudem Fahrauffälligkeiten bei den beiden Männern aus Friedrichshafen erkannten, hielten sie die Radfahrer an. Da sich die Hinweise auf einen übermäßigen Alkoholkonsum verdichteten, mussten die 29 und 33 Jahre alten Männer eine Blutprobe abgeben. Eine Weiterfahrt mit den Fahrrädern in dieser Nacht war ihnen nicht mehr gestattet. Ähnlich erging es einem 41-Jährigen Fahrradfahrer um 22:00 Uhr in der Ehlersstraße, als ihn die Polizei aufgrund seiner unsicheren Fahrweise anhielt. Auch er zeigte deutliche Anzeichen eines übermäßigen Alkoholkonsums. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:30 Uhr musste sich ein 26-jähriger BMW-Fahrer einer Alkoholkontrolle stellen. Der Autofahrer war den Beamten unter anderem durch überhöhte Geschwindigkeiten aufgefallen. Da auch bei ihm ein überhöhter Alkoholkonsum im Raum stand, durfte er sich einem Atemalkoholtest und einer Blutentnahme unterziehen lassen. Die Weiterfahrt für die restliche Nacht blieb auch ihm untersagt. Gegen alle hier genannten Verkehrsteilnehmer leiteten die Beamten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

