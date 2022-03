Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

Nach bisher unbestätigten Angaben eines 31-jährigen Mannes soll es am Samstagabend, um 22:20 Uhr in der Karlstraße zur einem Körperverletzungsdelikt gekommen sein. Der Mann gab nachträglich bei der Polizei an, dass er um diese Zeit von acht Personen geschlagen worden sei. Sowohl bei dem Anzeigenerstatter, als auch bei den acht Tätern soll es sich demnach um Ausländer gehandelt haben. Zeugen, die zur betreffenden Zeit im Bereich der Karlstraße eine Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon 07571/104-0 in Verbindung zu setzen.

Gammertingen

Unfall fordert zwei Verletzte

Eine 31-jährige Autofahrerin aus Zweibrücken kam am Freitagabend um 19:10 Uhr auf der Kreisstraße zwischen von Feldhausen und Inneringen von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Hierbei erlitten sie und ihr 57-jähriger Beifahrer jeweils leichte Verletzungen. Den bisherigen Unfallermittlungen zu Folge fuhr die Frau mit ihrem Pkw zu weit nach rechts auf den Grünstreifen, kam über die gesamte Fahrbahnbreite ins Schleudern und fuhr auf der gegenüberliegenden Seite einen Hang hinauf. Hierauf kippte das Auto zur Seite, überschlug sich und kam schlussendlich im Bereich der Abfahrt zum Industriegebiet Feldhausen wieder auf den Rädern zum Stehen. Am zehn Jahre alten Smart entstand Totalschaden, dessen Höhe aktuell noch nicht beziffert werden kann. Ein Rettungswagen brachte die beiden Verletzten zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Da bei der Fahrerin der Verdacht bestand, dass sie ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, leitete die Polizei Sigmaringen zusätzliche Ermittlungen diesbezüglich ein.

Mengen

Alkoholisiert mit Quad unterwegs

Eine Streife des Polizeireviers Bad Saulgau kontrollierte am Samstag, gegen 22:30 Uhr in der Rosenstraße ein Quad. Hierbei stellten sie fest, dass der Versicherungsschutz möglicherweise abgelaufen war, zudem waren bei dem 47-jährigen Fahrer Anzeichen dafür gegeben, dass er vor Fahrtantritt zu viel Alkohol zu sich genommen hatte. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell