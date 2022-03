Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Türe zu Sporthalle aufgebrochen

Im Rahmen einer Überprüfung nach gemeldeter Ruhestörung durch Jugendliche stellte eine Streife des Polizeireviers Ravensburg in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen Mitternacht eine aufgebrochene Türe fest. Die Türe zur Sporthalle beim Spohn-Gymnasium war aufgrund einer vorangegangenen Tat provisorisch mit Holzplatten gesichert worden. Unbekannte Täter brachen diese provisorische Sicherung auf und betraten die Sporthalle unberechtigt. Wohl die gleichen Täter schmissen auch eine Fensterscheibe ein. Hinweise auf die Täter werden an das Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/803-3333 erbeten.

Wangen im Allgäu

Autolack zerkratzt

Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte am Samstagnachmittag, in der Zeit zwischen 13:00 - 17:00 Uhr den Lack an einem schwarzen Fiat Panda. Das Auto des 64-jährigen Geschädigten war in dieser Zeit auf einem Privatparkplatz im Auwiesenweg abgestellt. Zeugenhinweise zum Täter oder verdächtigten Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang werden an das Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522/984-0 erbeten.

Kißlegg

Lieferwagen flüchtet nach Unfall im Begegnungsverkehr

Am Samstagvormittag gegen 09:45 Uhr fuhr der 64-jährige Geschädigte auf der Wangener Straße in Richtung Zaisenhofen. Im Begegnungsverkehr kam ihm ein weißer Lieferwagen auf seinem Fahrstreifen entgegen, wobei es zum Streifvorgang der jeweils linken Außenspiegel kam. Hierbei entstand am Toyota des Geschädigten ein Sachschaden von geschätzten 200 Euro.

Kißlegg

Überladener Klein-Lkw gestoppt

Der Verkehrsdienst hielt am Samstagmittag gegen 11:50 Uhr auf der BAB 96, an der Anschlussstelle Kißlegg einen, in Polen zugelassenen Klein-Lkw an. Bei der Kontrolle des VW Crafter stellten die Beamten eine erhebliche Überladung fest. Die aus Equipment für eine Musikband bestehende Ladung war knapp 1,5 Tonnen zu schwer, so dass der 56-jährige Fahrer die Fahrt an Ort und Stelle unterbrechen und eine Verteilung der Ladung auf zwei Lkws organisieren musste. Zur Sicherung des eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahrens bezahlte er umgehend eine Sicherheitsleistung von über 260 Euro.

Bad Wurzach

Fuchs beißt Mann

Ein 34-jähriger Mann aus Bad Wurzach teilte der Polizei am Samstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr mit, dass ihn ein Fuchs auf offener Straße gebissen habe. Auf Nachfrage der Beamten des Polizeireviers Leutkirch gab der Mann an, dass er sich zuvor mit dem Fuchs vertraut gemacht und ihn gefüttert habe. Als er ihn dann streichelte, schnappte der Fuchs mehrfach nach ihm. Eine hinzugerufene Rettungswagen-Besatzung versorgte die Wunden des Mannes.

Aulendorf

Schlägerei in Gaststätte

Am Sonntagmorgen, um 01:30 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Bachstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung von mehreren Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen löste ein Streit um einen Spielautomaten den handfest ausgetragenen Konflikt aus. Ein bislang unbekannter Täter, sowie dessen ebenfalls unbekannte weibliche Begleiterin schlugen auf zwei Geschädigte ein. Hierbei erlitten die zwei 34 und 27 Jahre alten Männer aus Aulendorf Schnittverletzungen und Prellungen, die durch eine Rettungswagen-Besatzung medizinisch versorgt werden mussten. Die Verletzungen des Älteren bedurften einer weitergehenden Behandlung in einem Krankenhaus. Die Entstehung der Schnittverletzungen dürften nach bisherigen Ermittlungen durch Scherben von zerschlagenen Biergläsern herrühren. Die beiden Tatverdächtigten entfernten sich vor Eintreffen der Polizei unerkannt aus der Gaststätte. Hinweise auf die beiden Tatverdächtigen, zu denen bisher keine genauere Beschreibung vorliegt, erbittet das Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751/803-6666.

Berg

Brennender Baum gemeldet

Sowohl die Feuerwehr, als auch die Polizei fuhren am Samstagnachmittag, gegen 17:00 Uhr mit mehreren Einsatz-Fahrzeugen nach einer Meldung über einen brennenden Baum an die angegebene Örtlichkeit in Großtobel. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass hier kein Baum, sondern Baumschnitt verbrannt wurde. Diese Baumreste kokelten beim Eintreffen nur noch. Somit waren die Einsatzmaßnahmen vor Ort nach kurzer Zeit bereits wieder erledigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell