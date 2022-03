Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Beim Drogenverkaufsversuch angezeigt

Ein 63-jähriger Deutscher wurde am Freitag etwa um 19.00 Uhr von einem Zeugen bei der Polizei in Friedrichshafen angezeigt, nachdem er offensichtlich versucht hat, dem Zeugen Drogen zu verkaufen. Die Beamten des PRev Friedrichshafen konnte bei der anschließenden Kontrolle des Verdächtigen beim Riedlepark an der Bushaltestelle Karl-Olga-Haus eine Kleinmenge Marihuana feststellen. Wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wird der Mann nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Friedrichshafen

Vermutlich Streit wegen Schulden

Vermutlich wegen ausstehender Schulden kam es am Freitag gegen 17.50 Uhr in einer Bar in der Ehlersstraße in Friedrichshafen zwischen einem 55-jährigen türkischen Mann und einem 47-jährigen Deutschen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach einer Bedrohung mit einem Barhocker durch den 55-jährigen kam es zu einem Peffersprayeinsatz seitens des türkisch stämmigen Mannes. Ob es anschließend noch zu einem Kopfstoß durch den 47-jährigen kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Deutsche wurde zur ärztlichen Versorgung mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell