Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Gammertingen

Fahrer nach Unfallflucht gestellt

Den Verursacher eines Verkehrsunfalls ermittelt hat der Polizeiposten Gammertingen nachdem dieser nach einer Kollision am Freitag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Sigmaringer Straße geflüchtet ist. Der 84-jährige Fahrer streifte beim Ausparken einen VW Polo und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro an dem Wagen. Nach kurzer Begutachtung des Schadens an seinem Daimler, der sich ebenfalls auf etwa 1.000 Euro belaufen dürfte, fuhr er aber davon, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die gerufene Polizei, die den Mann dank Zeugen schon nach kurzer Zeit ausfindig machen konnte, überraschte ihn dabei, wie er versuchte die Schäden an seinem Wagen zu beseitigen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht zu.

Gammertingen

Unfallflucht

Am Freitag in der Zeit von 06.55 Uhr bis 12.30 Uhr wurde in der Straße im "Roter Dill" in Gammertingen ein Pkw Seat von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der unbekannte Verursacher davon und hinterließ einen Schaden in einer geschätzten Höhe von 1500.- Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Gammertingen unter 07574/921687 entgegen.

Pfullendorf

Autos zerkratzt

In der Zeit von Donnerstag 17.00 Uhr bis Freitag 07.00 Uhr zerkratzte unbekannte Täterschaft in der Brigitta-von-Zimmern-Straße in Pfullendorf zwei hintereinander geparkte Pkws. Bei einem Fahrzeug wurde die komplette Fahrerseite und beim anderen die Beifahrerseite zerkratzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 6000.- Euro. Hinweise erbittet der Polizeiposten Pfullendorf unter 07552/2016-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell