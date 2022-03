Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch

Blitzer beschädigt

Vermutlich in der Nachtzeit von Donnerstag auf Freitag besprühten Unbekannte die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in der Isnyerstraße in Leutkirch. An der Kameravorrichtung wurde mit einem Pinsel schwarze Lackfarbe an vier Scheiben aufgetragen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es sich hierbei nicht um ein Kavaliersdelikt, sondern um eine Gemeinschädliche Sachbeschädigung handelt, die unter Strafe steht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter 07561/8488-0 entgegen.

Ravensburg

Kleinkraftrad ohne Versicherungsschutz

Am Freitag etwa um 11.15 Uhr wurde ein Kleinkraftrad in der Kuppelnaustraße in Ravensburg von den Beamten des Polizeireviers Ravensburg zur einer Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei konnten die Beamten feststellen, dass der Fahrzeugführer ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs war. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass der Versicherungsschutz für Kleinkrafträder nur ein Jahr Gültigkeit hat und immer zum 1. März erneuert werden muss. Den 37-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

